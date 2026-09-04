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Brienza, Benedetta Gorga muore a 15 anni in Argentina: un arresto cardiaco spezza il viaggio, il paese proclama il lutto cittadino

DiRedazione

Pubblicato: 4 Set, 2026 - ore: 04:59 #Benedetta Gorga, #Brienza, #malore
Benedetta GorgaBenedetta Gorga

Il dolore della comunità lucana per la giovane morta durante il viaggio

È una comunità intera sotto choc quella di Brienza, nel Potentino, dopo la morte di Benedetta Gorga, 15 anni, deceduta mentre si trovava in Argentina. La ragazza è stata colpita da un malore che, secondo le prime informazioni, si sarebbe trasformato in un arresto cardiaco. Una tragedia improvvisa che ha spezzato la vita di una ragazza giovanissima e lasciato nello sconforto la sua famiglia e quanti la conoscevano.

La notizia ha raggiunto il piccolo centro lucano provocando dolore e incredulità. Benedetta si trovava in Sud America per un viaggio quando è stata colpita dal malore. La salma si trova ancora in Argentina e, secondo quanto comunicato dal Comune, dovrebbe rientrare a Brienza nei prossimi giorni per consentire alla famiglia e alla comunità di darle l’ultimo saluto.

A piangere la quindicenne sono la mamma Maria Gabriela, il papà Edoardo, il fratello Francesco e la sorella Chiara.

Il sindaco: «Una ferita profonda per l’intera comunità»

A esprimere pubblicamente il dolore di Brienza è stato il sindaco Raffaele Collazzo, che ha affidato a un messaggio le parole di cordoglio dell’amministrazione e dell’intera cittadinanza.

«Ci sono notizie che non vorremmo mai dover scrivere, parole che si fermano in gola perché il dolore è troppo grande per essere raccontato», ha scritto il primo cittadino.

Poi il riferimento alla giovane età di Benedetta e a un futuro interrotto troppo presto: «La perdita della nostra giovane Benedetta è una ferita profonda per l’intera comunità. A un’età che dovrebbe profumare solo di vita, di sogni, di sorrisi e di spensieratezza, il destino le ha strappato il futuro, lasciando in tutti noi un senso di vuoto e sconcerto».

Il sindaco ha quindi rivolto un pensiero alla famiglia, sottolineando la vicinanza di tutta Brienza: «A nome mio, dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, mi stringo con un abbraccio forte e commosso ai genitori, al fratello, alla sorella e a tutti i familiari».

Benedetta conosciuta anche nel Vallo di Diano

Il dolore per la scomparsa della quindicenne non riguarda soltanto Brienza. Benedetta Gorga era infatti conosciuta anche nel comprensorio del Vallo di Diano, dove aveva frequentato per un anno l’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto”.

Durante quell’esperienza scolastica aveva stretto legami di amicizia che oggi rendono ancora più forte il cordoglio. «La prematura scomparsa della quindicenne ha lasciato un segno profondo anche nel comprensorio del Vallo di Diano», ha spiegato Collazzo, ricordando come due territori siano ora accomunati dal dolore per la perdita di una giovane vita.

Il rientro della salma dall’Argentina è atteso nei prossimi giorni. La data dei funerali non è stata ancora fissata, ma il Comune ha già annunciato una decisione: nel giorno delle esequie sarà proclamato il lutto cittadino.

«Il tuo ricordo resterà per sempre vivo nei nostri cuori», ha scritto il sindaco nel messaggio dedicato a Benedetta. Un ultimo saluto affidato alle parole, mentre Brienza si prepara a stringersi attorno alla famiglia della quindicenne.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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