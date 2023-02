Adriana Kuch si toglie la vita a 14 anni in New Jersey: picchiata e bullizzata con video sui social

La 14enne Adriana Kuch si è uccisa dopo essere stata schernita con i messaggi dei bulli che l’hanno picchiata nei corridoi della scuola. Il 3 febbraio l’adolescente è stata trovata priva di vita dal padre nella sua camera da letto nella casa di famiglia a Berkeley Township, nel New Jersey.

Secondo una prima ricostruzione l’estremo gesto di Adriana Kuch è maturato dopo che la ragazza aveva ricevuto un messaggio di scherno da una delle ragazze che avevano filmato il pestaggio a scuola. Michael Kuch, il papà di Adriana, ha riferito al Daily Mail che il pestaggio è stato provocato da una delle ragazze che gelosa dell’amicizia di Adriana con un’altra coetanea.

Adriana è stata sopraffatta dalla vergogna e dall’imbarazzo per i video che sono diventati rapidamente virali su TikTok e Snapchat. “Diceva non voglio essere presa in giro. Era come se fosse stata attaccata due volte. Una volta andavi a scuola, subivi il bullismo e poi te ne andavi. Ma ora torni a casa e continui a essere vittima di bullismo: continuano a prendersela con te a casa”.

Il papà della 14enne indignato dalla posizione assunta dal sovrintendente scolastico, 4 minori fermate

Quattro minori sono accusate dell’aggressione che ha lasciato Adriana con un labbro rotto e gambe gravemente contuse. Michael Kuch è “disgustato” anche dal fatto che mentre lui e sua moglie si preparano a seppellire Adriana, il sovrintendente scolastico, Triantafillos Parlapanides, si sta difendendo sui social media. “Sostiene che ci sono due lati della vicenda di mia figlia. Ti fidi di queste persone per mantenere i tuoi figli al sicuro e poi succede questo”.