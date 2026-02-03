Piacenza, padre aggredisce la maestra davanti alla figlia: pugni a scuola per la richiesta di uscita anticipata

Maestra aggredita in una scuola di Piacenza

L’aggressione in una scuola elementare di Piacenza

Un episodio di violenza si è verificato in una scuola elementare di Piacenza, dove un genitore ha aggredito fisicamente una docente durante l’orario scolastico. L’uomo, di nazionalità italiana e di giovane età, avrebbe spintonato e colpito con pugni la maestra davanti agli occhi della figlia e di altre persone presenti nell’istituto.

Aggressione durante l’orario scolastico: cosa è successo a Piacenza

Secondo quanto ricostruito, il padre si è presentato all’ingresso della scuola per prelevare la figlia prima della fine delle lezioni. La docente gli ha spiegato che, per procedere all’uscita anticipata, era necessario compilare un modulo di autorizzazione formale, come previsto dal regolamento scolastico per garantire la sicurezza degli alunni.

A seguito della spiegazione, l’uomo avrebbe reagito in modo aggressivo, passando dalle parole ai fatti. La docente sarebbe stata afferrata, strattonata e colpita con pugni. L’episodio è avvenuto nell’atrio della scuola, sotto lo sguardo della bambina e di altri presenti.

La richiesta di uscita anticipata e il modulo di autorizzazione

La procedura per l’uscita anticipata degli alunni prevede la compilazione di un modulo e una formale autorizzazione. La docente, secondo quanto emerso, stava applicando le disposizioni previste per la tutela degli studenti.

Il rifiuto di consentire l’uscita senza la documentazione necessaria avrebbe scatenato la reazione del genitore, culminata nell’aggressione fisica.

La denuncia della docente e l’intervento della polizia locale

Dopo l’aggressione, l’insegnante ha fatto ricorso alle cure del pronto soccorso. Una volta medicata, ha presentato denuncia insieme alla dirigente scolastica.

Gli accertamenti sono affidati alla polizia locale di Piacenza, che sta ricostruendo l’accaduto e valutando le responsabilità dell’uomo.

Le reazioni del Comune e il tema dell’emergenza educativa

Sull’episodio è intervenuto l’assessore alle Politiche scolastiche del Comune di Piacenza, Mario Dadati, definendo l’accaduto “un fatto gravissimo e inaccettabile” e esprimendo solidarietà alla docente coinvolta.

Dadati ha sottolineato che l’episodio è avvenuto davanti alla bambina, evidenziando il possibile impatto educativo ed emotivo su chi ha assistito alla scena. Ha inoltre richiamato il ruolo degli adulti e la responsabilità genitoriale nel rapporto tra famiglia e scuola.

Gilda Insegnanti: possibili conseguenze penali e parte civile

Il sindacato Gilda Insegnanti, tramite il coordinatore Salvatore Pizzo, ha annunciato la possibilità di costituirsi parte civile nel procedimento giudiziario.

Pizzo ha ricordato che la violenza o la minaccia nei confronti di un docente della scuola statale, considerato pubblico ufficiale, è punita con la reclusione fino a cinque anni, con un aggravamento fino a sette anni e sei mesi nel caso di aggressioni commesse da genitori di alunni, aggravante introdotta recentemente nel codice penale.

Il sindacato ha inoltre chiesto che l’amministrazione scolastica fornisca supporto alla docente coinvolta e ha auspicato l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Docenti come pubblici ufficiali: il quadro normativo e le aggravanti

Nel sistema giuridico italiano, i docenti della scuola statale sono considerati pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. Di conseguenza, la violenza nei loro confronti è qualificata come reato aggravato, con pene più severe rispetto a una semplice aggressione.

L’episodio di Piacenza si inserisce in un contesto di crescente attenzione sul tema della sicurezza nelle scuole e sul rapporto tra famiglie e istituzioni scolastiche. Le indagini della polizia locale proseguono per chiarire le dinamiche dell’accaduto e definire eventuali responsabilità penali.