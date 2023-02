Alessandro Venturelli, la mamma: ‘Sarà diffusa un’immagine di Alle trasandato’

“Se Alessandro avesse deciso di vivere per strada potrebbe essersi rivolto ad un’associazione di volontariato che aiuta i senzatetto come la Caritas”.

Alessandro Venturelli, Roberta Carassai non molla: ‘Ma le leggi sugli scomparsi dovrebbero cambiare’

Non passa istante che Roberta Carassai non pensi al suo Alessandro Venturelli, scomparso da oltre due anni dopo essersi allontanata il 5 dicembre 2020 dall’abitazione di Sassuolo, a Rometta Alta, dopo che il papà era riuscito a fermarlo in un primo momento. In questo lasso di tempo non sono mancate le segnalazioni con i genitori del 23enne che in più di una circostanza si sono trovati a confrontarsi con foto di ragazzi che somigliavano al figlio. Tra l’ipotesi anche la fuga in Olanda per iniziare una nuova vita.

Appelli sono stati lanciati dal Sassuolo calcio e lo scorso luglio ha fatto ricostruire il volto di Alle. Stremata ma combattiva mamma Roberta, come riferito alla Gazzetta di Modena, ha deciso di far realizzare una foto di Alessandro Venturelli trasandato. “Un’immagine in cui presenta capelli lunghi e la barba che divulgheremo in tutto il mondo attraverso le associazioni che fanno volontariato” – ha precisato Roberta Carassai che da tempo chiede che vengano riviste le leggi sui scomparsi.

“Le prime ore sono fondamentali e noi non abbiamo ancora avuto la possibilità di visionare le telecamere al momento della scomparsa” – ha precisato la mamma di Alessandro Venturelli che è convinta che il figlio sia vivo.

‘Diffonderemo un’immagine con capelli lunghi e barba, potrebbe essersi rivolto ad un’associazione che si occupa dei senzatetto’

Dopo aver aperto un fascicolo per allontanamento volontario, gli inquirenti ora indagano per sequestro di persona. La Procura ha chiesto l’archiviazione con la famiglia del giovane scomparso che ha presentato opposizione attraverso l’avvocato Giovanni Ferrari che si è affidato all’esperto informatico Salvatore Filograno. “Ci sta dando una grossa mano anche la parlamentare Stefania Ascari e che fa parte dell’Associazione Penelope“. Il giudice ha disposto ulteriori 6 mesi di inchiesta per effettuare ulteriori verifiche su alcuni dispositivi