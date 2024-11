Alexia Vecchiato muore come la sorella a distanza di 5 anni: tragico incidente a Castions di Strada

Due sorelle unite da un tragico destino. Due sorelle strappate giovanissime alla vita in modo analogo a distanza di cinque anni. La 22enne Alexia Vecchiato non ce l’ha fatta ed è deceduta dopo essersi schiantata su un muro a Castions di Strada, in provincia di Udine.

Alexia Vecchiato è morta dopo una settimana di agonia

Il dramma giovedì 7 novembre quando la giovane si è schiantata contro un muro in via Roma. La giovane è stata trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove è stata intubata in condizioni gravissime. A distanza di una settimana è stata dichiarata la morte cerebrale. Una notizia che ha sconvolto i residenti del comune friulano. Alexia aveva vissuto il dramma della morte della sorella maggiore, Gaia, in un incidente stradale verificatosi nel 2019 a Castions di Strada. Non lontano dal luogo dove ha perso la vita.

Nel 2019 anche la sorella Gaia era rimasta vittima di un incidente a Castions di Strada

Alexia Vecchiato era un’amante dalla danza moderna ed era infatti diventata un’insegnante di hip hop alla Station Dance Studio&Fitness di Corgnolo di Porpetto, dopo aver studiato comunicazione sociale e media all’Istituto Zanon del capoluogo friulano. “Riposa in pace piccola stella, proteggici da lassù e continua a ballare sempre sempre sempre, noi da qui balleremo per te e ti ricorderemo sempre e nel migliore dei modi che potremo” – il post condiviso in memoria della 22enne sulla pagina social della scuola di danza.