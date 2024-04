Caorle, il papà lo trova agonizzante dopo averlo lasciato in auto: Nicolas Ridolfo muore a 29 anni

La tragedia si è consumata in pochi istanti al rientro nell’abitazione di Caorle, provincia di Venezia, dopo aver trascorso la domenica pomeriggio a San Donà di Piave. Intorno alle 22:00 del 14 aprile il papà di Nicolas Ridolfo si è fermato con l’auto in via Giovanni da Pordenone per entrare in casa con il 29enne che era ancora in auto. Non vedendolo arrivare è tornato indietro ed ha scoperto il giovane agonizzante.

Nicolas Ridolfo era appena arrivato davanti casa, il papà non vedendolo salire è tornato indietro e l’ha trovato privo di sensi

Immediatamente è stato allertato il 118 che hanno inviati sul posto i sanitari del locale Punto di primo intervento che hanno trovato il ragazzo in arresto cardiaco. Da Jesolo è giunta poi una seconda ambulanza con il medico che ha fatto intubare Nicolas Ridolfo e disposto il trasferimento all’ospedale di Portogruaro.

La situazione è definitivamente precipitata e quando è arrivato al San Tommaso dei Battuti non c’era più nulla da fare. Al nosocomio sono arrivati anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Dell’accaduto è stata informata la Procura di Pordenone che sta valutando se procedere all’autopsia. Gli uomini dell’Arma hanno raccolto la testimonianza del papà che ha ricostruito gli ultimi istanti di vita del figlio.

Il ventinovenne lavorava nel campo della ristorazione, si era trasferito a Caorle da poco

Nicolas Ridolfo aveva festeggiato i 29 anni il 25 marzo. Con la famiglia si era trasferito a Caorle dopo aver vissuto a lungo a La Salute di Livenza. Il giovane ha sempre lavorato nel campo della ristorazione, sia in montagna che al mare dopo essersi diplomato all’istituto Don Bosco di San Donà di Piave. In pssato aveva avuto qualche piccolo problema con gli stupefacenti.