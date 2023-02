Alligatore trascina in acqua e uccide 85enne che tentava di salvare il suo cane in Florida (VIDEO)

Ha perso la vita per difendere il suo cagnolino dall’attacco di un alligatore a Fort Pierce in Florida (Stati Uniti). Il drammatico episodio si è verificato lunedì 20 febbraio quando l’85enne Gloria Serge stava passeggiando con l’amico a quattro zampe lungo lo stagno vicino al residence per anziani dove viveva. La tragedia è stata documentata da un agghiacciante video.

Gloria Serge

Il coccodrillo dopo la cattura

Alligatore attacca e uccide anziana a Fort Pierce: Gloria Serge stava passeggiando con il suo cagnolino

In pochi istanti il grosso coccodrillo è emerso dall’acqua e si è fiondato verso la terraferma per avventarsi sul cane. La donna ha provato ad allontanarsi con l’enorme rettile che si è avventata su di lei, come riferiscono alcune testimonianze, trascinandola in acqua. Quando la donna è riemersa non c’era più nulla da fare. Un passante ha allertato il 911, il servizio d’emergenza, raccontando quanto stava accadendo.

BREAKING… ⁦@MyFWC⁩ on scene at Spanish Lakes Fairways in St. Lucie County capturing gator that may have attacked and killed resident walking their dog. ⁦@WPTV⁩ pic.twitter.com/Bwxgx2xTDH — Jon Shainman (@JonShainman) February 20, 2023

Tragedia in Florida, l’attacco dell’alligatore è stato ripreso da un passante che ha allertato i soccorsi

Quando i soccorsi sono giunti al lago di Fort Pierce, nella contea di St. Lucie, sono riusciti a catturare ed uccidere l’alligatore, lungo 3,3 metri per 270 chili, mentre l’amato cane di Gloria Serge è riuscito miracolosamente a salvarsi. Gli esperti hanno riferito che gli attacchi degli alligatori in Florida sono rari.