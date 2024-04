Alluvione Dubai: l’italiana Martina Crisma: ‘Scenario apocalittico’, bloccata Antonella Fiordelisi

Strade trasformate in fiumi, case e grattacieli allagati, auto inghiottite dal fango, scuole chiuse, negozi danneggiati e una pioggia violenta e incessante che non si vedeva da decenni. È lo scenario raccontato da Martina Crisma, triestina, che vive a lavora da anni a Dubai come igienista dentale, in riferimento all’ondata di maltempo con piogge torrenziali.

“Uno scenario apocalittico noi viviamo a Dubai Marina, la zona più servita, che per fortuna è stata meno intaccata ma comunque i problemi sono stati grossissimi anche qui. Abitiamo al 24/o piano, pioveva in casa. Ci sono allagamenti soprattutto nelle zone residenziali in mezzo al deserto, con onde di fango in casa”. Appena è rispuntato il sole la donna è uscita con le figlie per una passeggiata, “sulla spiaggia è tutto divelto, ho visto danni a negozi e ristoranti. Ci sono state auto inghiottite da voragini o totalmente sommerse”.

La polizia di Dubai salva un gatto abbandonato e sfinito in mezzo a piogge record e massicce inondazioni negli Emirati Arabi Uniti

L’allerta però non è ancora finita, le scuole restano chiuse ancora per due giorni, “mentre altre aree sono senza corrente e quindi senza aria condizionata e anche prive d’acqua – prosegue la triestina – bambini e studenti fanno lezione da remoto, chi può lavorare da casa Penso sia qualcosa di incredibile per una città nel deserto”.

Due italiane che lavorano nella metropoli hanno raccontato di aver trascorso l’intera notte in una hall di un hotel in quanto non c’era alcun mezzo per raggiungere Dubai Marina. “Sono uscita la mattina, sono riuscita a tornare a casa solo la mattina dopo”.

Antonella Fiordelisi bloccata a Dubai per i voli cancellati

Analoga situazione hanno vissuto almeno 200 persone per la chiusura della metropolitana con bus e taxi bloccati per via degli allagamenti. Non è andata meglio a chi doveva rientrare in Italia come l’ex gieffina Antonella Fiordelisi che ha raccontato di essere bloccata a Dubai. “Mi sembra di aver capito che oggi non ci sono aerei per Milano e qui la situazione si fa interessante, chiederò alloggi e passaggi nel caso”.

