Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto? La conduttrice rivela quando abbandonerà

Pensionamento o passaggio a Nove Discovery? Federica Sciarelli ha rotto il silenzio in merito alle voci circolate con insistenza negli ultimi giorni. La giornalista non ha del tutto escluso a Repubblica che potrebbe lasciare la conduzione di Chi l’ha visto dalla prossima stagione.

“Hanno scritto che sto in bilico in Rai? Ho 65 anni, anche se mi dicono che non li dimostro e ho tante ferie arretrate da fare. Teoricamente la prossima stagione potrei fermarmi. Bisogna vedere, di sicuro questa stagione di Chi l’ha visto? la finisco. Il prossimo anno avrò 66 anni e posso ancora lavorare” – ha precisato Federica Sciarelli che sull’ipotesi di lasciare Viale Mazzini è stata categorica. “Lasciare la Rai? Io non lo farei mai, sono sempre stata un’aziendalista“.

In ogni caso la conduttrice non passerà facilmente il timone di Chi l’ha visto. “Sono sempre stata bene qui e continuo a starci benissimo, per me questo programma è casa a tutti gli effetti. I risultati sono ottimi e i direttori ci chiedono sempre di andare avanti ogni anno. E non possiamo che essere soddisfatti. Quando abbandonerò? Nel momento in cui faremo il 5% e mi cacceranno”.

Federica Sciarelli ha spiegato di non aver subito delle pressioni. “Io sono di sinistra e nessuno mi ha mai voluta mettere alla porta. Poi le pressioni arrivano ma sta al conduttore non piegarsi e fare al meglio il suo lavoro. Dispiace che altri colleghi sono andati via”.