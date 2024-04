Video Dubai paralizzata dall’alluvione: allagamenti e metro chiusa, notte fuori casa per 200 persone

Una pioggia torrenziale ha allagato a Dubai strade, case e centri commerciali e ha interrotto brevemente le operazioni all’aeroporto internazionale, mentre il maltempo si è ora abbattuto sulla regione del Golfo, dopo aver provocato almeno 18 morti in Oman.

Dubai Mall, Infrastructure is not prepared pic.twitter.com/eoTT53MFsS — Worldupdates ( Breaking ) (@itswpceo) April 16, 2024

Dubai, centro finanziario del Medio Oriente, è rimasta paralizzata dalle forti tempeste che hanno causato diffuse inondazioni negli Emirati Arabi Uniti e nel Bahrein. I principali centri commerciali Dubai Mall e Mall of the Emirates hanno entrambi subito allagamenti e l’acqua era alta fino alle caviglie in almeno una stazione della metropolitana di Dubai.

Duecento persone sono rimaste bloccate e non sono riuscite a rientrare nelle proprie abitazioni o in hotel con alcune stazioni della metro chiuse e corse non disponibili. Anche il servizio sostitutivo dei bus è stato sospeso per via degli allagamenti e i taxi sono diventati introvabili. In molti hanno trovato ospitalità nelle hall di alcuni hotel ed hanno evitato di trascorrere la notte all’addiaccio.

Video footage shows #Dubai International Airport flooded after heavy rain and thunderstorms struck the UAE. Footage filmed at the scene and circulating on social media shows planes surrounded by water as they struggle to navigate the disruptive weather. pic.twitter.com/78pmtkoG2i — MDWLive! News (@MDWLiveFeed) April 16, 2024

Le scuole sono state chiuse in tutti gli Emirati Arabi Uniti, un Paese desertico dove la pioggia è un evento insolito, e si prevede che rimarranno chiuse anche mercoledì 17 aprile, quando sono previsti ulteriori temporali, e possibili grandinate. L’aeroporto di Dubai, l’hub internazionale più trafficato del mondo, ha sospeso le operazioni per 25 minuti e cancellato più di 50 voli.

Emirati Arabi Uniti messi in ginocchio dal maltempo, 18 morti in Oman

Nelle ultime ore le tempeste si sono abbattute sugli Emirati Arabi Uniti, sul Bahrein e su aree del Qatar, dopo aver attraversato l’Oman dove hanno causato inondazioni.

Le autorità omanite hanno reso noto che è stato recuperato il corpo di un bambino, portando il bilancio delle vittime nel Paese a 18 e due persone disperse. Nove scolari e tre adulti sono morti quando i loro veicoli sono stati spazzati via da un’alluvione improvvisa, ha riferito l’agenzia di stampa dell’Oman.

Back in the 90s, when I used to live in Dubai, you would see at most two or three small showers. Now, this is the second flood I have seen in two months pic.twitter.com/o0EodXhgSj — Uresh Perera (UP) (@UreshP) April 16, 2024