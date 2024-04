Gatta si intrufola in un pacco Amazon e viaggia dallo Utah alla California: la scoperta dopo 6 giorni

Si era intrufolata nello scatolone destinato alla spedizione di un reso. E nessuno si è accorto, prima di chiuderlo, della presenza di Galena, una gatta che è stata così spedita.

La gatta Galena è entrata in uno scatolone di un reso ed ha viaggiato per 6 giorni dallo Utah alla California

Ha viaggiato per oltre 500 miglia per 6 giorni, dallo Utah alla California, prima che un dipendente di Amazon si accorgesse della sua presenza e la liberasse. Per poi riconsegnarla, grazie al microchip, alla sua proprietaria, Carrie Clark. La donna dopo essersi accorta che la sua amata micia, di 6 anni, era sparita l’aveva cercata per giorni, affiggendo manifesti in tutto il quartiere.

Galena, quando è spuntata dalla scatola a Los Angeles, stava abbastanza bene nonostante tutti quei giorni senza cibo e senza acqua. Brandy Hunter, dipendente di Amazon in un magazzino californiano, ha raccontato su Fb – secondo quanto riporta il Guardian – che i colleghi l’hanno informata di aver trovato un gatto in un pacco restituito.

Un dipendente Amazon se ne è accorto, l’ha liberata e restituita alla proprietaria che aveva affisso manifesti per cercarla

E lei, amante dei felini, ha preso Galena e l’ha portata da un veterinario che scansionando il microchip è riuscito a risalire ai proprietari che all’inizio hanno pensato ad un errore non capacitandosi di come Galena fosse finita a Los Angeles,