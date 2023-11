Alluvione Toscana, acqua e fango nelle case: tre morti, notte di terrore

“Purtroppo è stata trovata morta un’altra persona” a Montemurlo. Le vittime salgono a 3″. Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social. Secondo quanto si apprende, la terza vittima del maltempo in Toscana è una donna di 84 anni, morta a seguito di un malore.

Due le vittime a Montemurlo: un 84enne colpita da un malore e un 85enne travolto dall’acqua nella sua abitazione

L’anziana si sarebbe sentita male mentre stava spalando acqua dalla sua abitazione a Montemurlo, tra i comuni del Pratese più colpiti. Sempre a Montemurlo, nella frazione di Bagnolo, è morto un uomo di 85 anni, trovato riverso in acqua, in una stanza completamente allagata della sua abitazione.

Una terza vittima è stata registrata a Rosignano, in provincia di Livorno, all’interno di una residenza sanitaria per anziani, invasa da acqua e fango. Sono state portate in salvo 22 persone, ma una donna non ce l’ha fatta.

“Non avevamo mai registrato così tanta pioggia in così pochi minuti. Quello che è avvenuto stanotte in Toscana ha un nome chiaro: cambiamento climatico. Dobbiamo impegnarci tutti per contrastarlo, senza rinunciare davanti al disinteresse altrui. È una lunga e complessa notte per tutto il nostro sistema regionale” – ha riferito il Governatore della Toscana. A Carmignano l’esondazione del torrente Furba ha comportato a Seano un importante allagamento.

A Rosignano ha perso la vita una donna in residenza sanitaria per anziani, convoglio ferroviario bloccato a Vaiano

Ad ora, spiega Giani, “la situazione è leggermente migliorata”. A Montemurlo esondato torrente Bagnolo, numerosi allagamenti anche nella zona sud del comune. Frane importanti tra San Quirico, Sassetta e sul Montalbano. A Prato sono chiusi tutti i ponti a causa esondazione Bisenzio in zona Santa Lucia. Aperta cassa d’espansione dell’Ombrone e frane varie.

Allagamento in vari reparti dell’Ospedale Santo Stefano di Prato, che però vengono definiti, “in via di risoluzione”. Chiusa ancora l’Autostrada tra e Prato ovest e Pistoia per allagamento della carreggiata. Tra Vernio e Vaiano un convoglio ferroviario si è bloccato con 150 passeggeri a bordo, “sono stati evacuati e hanno trovato supporto presso il palazzo comunale di Vaiano”.