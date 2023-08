Segnalati estranei e ordigno sulla linea dell’Alta Velocità: circolazione interrotta tra Bologna e Firenze

Serata da incubo per la circolazione su strada ferrata. L’interruzione della circolazione ferroviaria, dalle 19 di martedì 8 agosto, sulla linea Alta Velocità tra Bologna e Firenze per controlli tra le località di Idice e San Pellegrino, in seguito alla segnalazione della presenza di estranei in galleria, sta determinando forti ritardi sul traffico dei treni.

Linea Alta Velocità, circolazione interrotta dalle 19 per i controlli in galleria: ritardi fino a 150 minuti

Sui tabelloni della stazione di Bologna vengono segnalati ritardi che vanno dai 120 ai 150 minuti per convogli con diverse destinazioni tra cui Roma, Napoli, Salerno, Brescia, Milano, Perugia, Trento.

A quanto si è appreso, in un primo momento è arrivata la segnalazione di estranei in galleria e successivamente una telefonata anonima ha segnalato la presenza di un ordigno. Proseguono i controlli delle forze dell’ordine e la circolazione ferroviaria dell’Alta Velocità è stata deviata sulla linea ‘normale’.