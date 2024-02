Andreea Rabcuic, l’ex fidanzato: ‘In quel casale non ci sarebbe mai andata’

“Ho forti dubbi che lei sia andata nel casale, in quella casa non ci sarebbe mai andata”. É quanto ha sostenuto in un’intervista a Chi l’ha visto Simone Gresti, l’ex fidanzato di Andreea Rabcuic, la 27enne scomparsa nell’anconetano il 12 marzo 2022 i cui resti sono stati ritrovati in un casale abbandonato a Castelplanio il 20 gennaio.

Simone Gresti a Chi l’ha visto: ‘Il telefono non gliel’ho tolto, è scappata via’

L’uomo, che è indagato per omicidio volontario, istigazione al suicidio, sequestro di persona e spaccio di stupefacenti afferma dunque di non credere alla possibilità che sia stata Andreea a fare la scritta ritrovata sui muri del casale (‘se avevo il telefono ti avrei chiamato mamma’) e si chiede se sia una cosa costruita su misura: “Il telefono non glielo ho tolto, lei è scappata via. E poi la scritta è davvero di Andreea?” – ha aggiunto Simone Gresti nell’intervista rilasciata a Chi l’ha visto.

Una coppia di amici ha raccontato che Andreea Alice Rabciuc si era allontanata a piedi dal casolare di Maiolati Spontini intorno alle 7:00 del mattino dopo aver passato la serata a litigare con il fidanzato. Come evidenziato anche nel corso della trasmissione Chi l’ha visto il partner aveva pubblicato il 4 marzo su Facebook un post con la foto di un water scrivendo “questo è il trono adatto a te”.