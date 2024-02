Morta Maria Fida Moro: l’impegno politico e i dubbi sull’assassinio del padre

È morta Maria Fida Moro, la primogenita dell’ex presidente del Consiglio e leader della Democrazia Cristiana Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio del 1978.

Aveva 77 anni ed era ricoverata in una clinica di Roma. In passato aveva superato tre pre infarti e già sofferto di alcuni tumori con varie ricadute. Nella sua vita Maria Fida Moro ha militato in diversi partiti venendo eletta in Senato nel 1987 con la Democrazia Cristiana, poi lasciata nel 1990 per passare, da indipendente, al gruppo di Rifondazione Comunista, dove è rimasta fino alla fine del 1991.

Nel 1993 si candida come sindaca di Fermo con il Movimento Sociale Italiano e partecipa in seguito alla costituzione di Alleanza Nazionale. Nel 2008 aderisce al Partito Radicale. Nel 2016 si è candidata al Comune di Roma come capolista di ‘Più Roma – Democratici e Popolari’ sostenendo Roberto Giachetti. Gran parte della sua vita è stata dedicata alla ricerca delle verità, a suo parere nascoste, sull’uccisione del padre e per questo ha fondato l’Associazione Radicale “Sete di verità”.

Dall’elezione in Senato al movimento Dimensione Cristiana con Moro, le critiche al film Esterno Notte

Nel 2013 insieme al figlio e altri ha fondato il movimento cristiano sociale “Dimensione Cristiana con Moro“, ispirato alla politica dello statista democristiano. Si è invece mostrata contraria alla rielaborazione cinematografica del rapimento dell’ex Presidente del consiglio esprimendosi molto duramente contro la serie “Esterno notte”, di Marco Bellocchio. L’Aula del Senato ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Maria Fida Moro. I funerali si svolgeranno in forma privata.