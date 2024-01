Scoperto corpo scheletrico in un casolare: indumenti fanno pensare a Andreea Rabciuc

Un corpo ridotto allo stato scheletrico è stato rinvenuto nel pomeriggio di sabato 20 gennaio in un casolare nel territorio di Castelplanio, in provincia di Ancona. Il cadavere potrebbe essere quello di Andreea Rabciuc, la 27enne scomparsa nella zona di Montecarotto , a circa un chilometro dal luogo dove è stato rinvenuto il corpo.

Corpo ritrovato a Castelpanio, gli indizi che fanno pensare che sia Andreea Rabciuc

La ragazza era scomparsa il 12 marzo del 2022, allontanandosi dopo una serata trascorsa con degli amici. Sul posto i carabinieri, il pm della procura di Ancona Irene Bilotta e l’avvocato Giuliani, legale dell’unico indagato, Simone Gresti, fidanzato della ragazza. A consolidare questa ipotesi sono i resti di abbigliamento rinvenuti: un giubbotto e le scarpe, compatibili con quelli indossati da Andreea.

Andreea Rabciuc si era allontanata a piedi, all’alba del 12 marzo, da un appezzamento di terreno, dove aveva trascorso la notte in una roulotte con il fidanzato Simone Gresti e con una coppia di amici. Questo almeno il racconto fatto dai tre: Andreea se ne era andata lungo la strada Montecarottese, lasciando il cellulare al fidanzato, dopo un litigio. Ma nessuno l’aveva più vista.

Appelli via social da parte della madre e degli amici, poi varie segnalazioni, anche a Chi l’ha visto? con presunti avvistamenti a Roma ed a Milano, collegamenti con i suoi profili social. Tutto finito in nulla, come l’ipotesi che fosse di Andreea Rabciuc un cadavere rinvenuto in un canale al Pigneto di Roma.

Era scomparsa dopo aver trascorso la notte in una roulotte con il fidanzato

Moltissimi i sopralluoghi svolti nell’arco di vari mesi dai carabinieri nell’appezzamento e nelle zone limitrofe, su disposizione del pm della Procura di Ancona Irene Bilotta che aveva aperto un fascicolo sulla scomparsa, arrivando a indagare Gresti per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti . Nella roulotte sono stati svolti anche accertamenti di polizia scientifica dai carabinieri del Ris.