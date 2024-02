Pomeriggio 5, Giuseppe Brindisi alla conduzione: cosa è successo a Myrta Merlino

Novità alla conduzione di Pomeriggio 5 in occasione della puntata del 7 febbraio. Molti telespettatori sono rimasti spiazzati nel vedere il giornalista Giuseppe Brindisi al timone del talk show pomeridiano al posto di Myrta Merlino.

Giuseppe Brindisi conduce Pomeriggio 5: ‘Myrta è stata colpita da una sindrome influenzale, tocca a me accompagnarvi’

“Oggi tocca a me accompagnarvi perché Myrta Merlino è stata colpita da una sindrome influenzale come è capitato a tanti in questo periodo” – ha esordito Brindisi che conduce Zona Bianca oltre che il Tg4. Il giornalista ha lanciato subito il primo servizio dopo aver augurato alla collega una pronta guarigione.

In realtà la conduttrice aveva già anticipato via social la sua assenza nella puntata di Pomeriggio 5 per motivi di salute. “Cari tutti, sono crollata anche io. Febbre alta, mal di gola e chi più ne ha più ne metta. Mi dispiace ma oggi mi riguardo e non andrò in onda. Torno prestissimo!” – aveva scritto in una Stories pubblicata sul suo profilo Instagram.

Myrta Merlino su Instagram Stories: ‘Sono crollata anche io’

Inizialmente si era pensato a Simona Branchetti che in estate conduce Morning News. Un avvicendamento temporaneo che arriva nel giorno del dolore per la prematura scomparsa di Carlotta Dessì che aveva fatto parte della squadra di Pomeriggio 5.