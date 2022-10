Angela Celentano, spunta una donna italiana: ‘Sono io’, i ricordi che fanno sperare

Non ci sarebbe solo la pista sudamericana a riaccendere le speranze dei genitori di Angela Celentano, scomparsa all’età di 3 anni sul Monte Faito, nella provincia di Napoli, il 10 agosto del 1996.

L’avvocato della famiglia Celentano a Quarto Grado: ‘Ha detto di essere stata rapita e portata via da un casolare’

Nel corso della puntata del 7 ottobre di Quarto Grado il legale della famiglia Celentano, Luigi Ferrandino, ha riferito che una donna italiana si è presentata a lui su suggerimento di un’associazione ed ha asserito di essere Angela ed ha condiviso con lui alcuni ricordi che le fanno pensare di poter essere la ragazzina scomparsa 26 anni fa. “Ha detto di essere stata rapita e di ricordare che si trovava in un bosco quando è stata portata via con una macchina bianca che l’ha portata in un casolare. La mattina successiva è stata prelevata dalla famiglia con la quale è cresciuta”.

La persona che sostiene di essere Angela Celentano ha riferito che in quel casolare c’erano anche altri bambini che probabilmente erano stati rapiti.

La verità dall’esame del DNA

Il legale della famiglia Celentano non ha svelato l’identità della donna in attesa di conoscere l’esito dell’esame del DNA. “Ho raccolto personalmente i prelievi per procedere all’accertamento”. I genitori di Angela aspettano e sperano senza farsi troppe illusioni visto che i ricordi potrebbero anche essere frutto di suggestioni. Contestualmente si attendono gli sviluppi della pista sudamericana.