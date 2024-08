Anita Monika Profico scomparsa in Salento, l’appello e il giallo del post sul marito

É avvolta nel mistero la scomparsa in Salento di Anita Monika Profico. Non si hanno notizie della donna di origini polacche dal 22 agosto quando è stata a Barbarano del Capo, frazione di Morciano di Leuca, in provincia di Lecce.

Anita Monika Profico, la 40enne è scomparsa il 22 agosto: l’ultimo avvistamento a Barbarano del Capo

I familiari si sono subito attivati condividendo sui social numerosi appelli in cui sono indicati anche i numeri di telefono da contattare per segnalazioni e notizie utili nelle ricerche della 40enne. Poi ci sono alcuni presunti post della donna oggetto di approfondimento in quanto si sospetta si tratti di fake. “Sono andata via perché sono stata maltrattata e picchiata dal marito. Non cercatemi, ho rischiato di morire”.

Inoltre si fa riferimento anche ad un contatto con la famiglia che dall’altra parte ha ribadito la richiesta ad attivarsi nelle ricerche di Anita Monika Profico. Nei post vengono indicati i numeri di telefono della sorella e del marito. Si sono attivate anche le forze dell’ordine impegnate nel recuperare elementi utili al ritrovamento della donna.

‘Sono andata perché sono stata maltrattata da mio marito’, ma il post potrebbe essere fake

“La nostra famiglia è disperata” – si legge nell’appello dei familiari di Anita Monika Profico. “Al momento della scomparsa, aveva con sé una piccola valigia nera e una borsa Fendi con i suoi documenti. Siamo molto preoccupati e stiamo facendo tutto il possibile per ritrovarla, in collaborazione con le autorità. Ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti”.