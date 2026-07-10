Londra, Ann Widdecombe uccisa in casa: arrestato un 26enne, cosa emerge sul movente

Ann Widdecombe

La polizia del Devon ha arrestato un 26enne britannico sospettato dell’omicidio dell’ex parlamentare conservatrice

‘indagine sull’omicidio di Ann Widdecombe registra la prima svolta. A poche ore dal ritrovamento del corpo senza vita dell’ex parlamentare britannica nella sua abitazione nel Devon, la polizia ha arrestato un 26enne britannico, ritenuto il principale sospettato del delitto. Gli investigatori hanno escluso, almeno allo stato attuale, che il movente possa essere legato all’attività politica della vittima o che si tratti di un episodio riconducibile al terrorismo.

L’arresto del sospettato dopo il delitto

L’uomo, un cittadino britannico di 26 anni, è stato rintracciato e arrestato in un’abitazione di Newton Abbot, cittadina non lontana da Haytor Vale, dove viveva Ann Widdecombe.

A confermare il fermo è stato il vice capo della Devon and Cornwall Police, Matt Longman, durante un incontro con la stampa.

Il giovane è ora accusato dell’omicidio dell’ex esponente conservatrice mentre gli investigatori proseguono gli accertamenti per ricostruire ogni fase della vicenda.

La polizia: “Non ci sono elementi che portino alla politica”

Uno dei punti affrontati dagli investigatori riguarda il possibile movente.

Secondo Matt Longman, non esistono al momento informazioni che facciano pensare a un delitto maturato per ragioni politiche.

La polizia ha inoltre precisato che il caso non viene trattato come un episodio di terrorismo, nonostante nelle prime ore fossero stati effettuati contatti anche con gli specialisti dell’antiterrorismo come previsto dalle procedure.

Gli inquirenti ritengono quindi che, almeno allo stato delle indagini, non vi siano collegamenti con il passato politico di Widdecombe.

Il ritrovamento del corpo nella casa di campagna

Il corpo di Ann Widdecombe, 78 anni, era stato trovato nella sua abitazione immersa nella campagna di Haytor Vale, nel Parco nazionale di Dartmoor, nel sud-ovest dell’Inghilterra.

Inizialmente la famiglia aveva annunciato soltanto la morte dell’ex parlamentare.

Successivamente, però, gli investigatori hanno confermato che la donna presentava ferite mortali compatibili con un omicidio, aprendo così un’inchiesta per delitto.

Chi era Ann Widdecombe

Nata a Bath nel 1947, Ann Widdecombe è stata una delle figure più conosciute della politica conservatrice britannica.

Deputata del Partito Conservatore dal 1987 al 2010, ha ricoperto incarichi ministeriali durante il governo di John Major.

Negli anni successivi ha lasciato Westminster diventando scrittrice e volto televisivo, conquistando il pubblico anche con la partecipazione a Strictly Come Dancing, versione britannica di Ballando con le Stelle.

Dopo il referendum sulla Brexit è tornata sulla scena politica al fianco di Nigel Farage, prima con il Brexit Party e successivamente con Reform UK, dove si è occupata di giustizia e immigrazione.

Shock nel Regno Unito

La notizia dell’omicidio ha suscitato reazioni trasversali nel panorama politico britannico.

Messaggi di cordoglio sono arrivati da Reform UK, dalla leader conservatrice Kemi Badenoch e dalla ministra dell’Interno Shabana Mahmood, che ha invitato ad attendere l’esito delle indagini evitando speculazioni.

L’arresto del sospettato rappresenta il primo sviluppo concreto dell’inchiesta, ma gli investigatori stanno ancora lavorando per chiarire il movente e ricostruire con precisione cosa sia accaduto all’interno della casa di Ann Widdecombe.