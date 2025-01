Colpo record a Londra: l’influencer Shafira Huang offre una ricompensa di 2 milioni per trovare i ladri

Si complica la vicenda del clamoroso furto avvenuto a Londra i cui dettagli sono emersi sui media britannici negli ultimi giorni del 2024.

Colpo da 12 milioni di euro nell’abitazione di Londra dell’influencer di Hong Kong

Un ladro scaltro quanto organizzato nei minimi dettagli ha rubato gioielli, accessori e borse griffate, del valore stimato in oltre 12 milioni di euro, entrando nella villa della ricca influencer e collezionista d’arte Shafira Huang, cittadina di Hong Kong e moglie di un businessman che ha scelto come propria dimora nel Regno Unito una proprietà nella zona esclusiva di Primrose Hill, dove risiedono vip e star.

La polizia sta dando la caccia all’uomo col volto mascherato che si è intrufolato nella casa di Avenue Road, senza essere scoperto, il 7 dicembre mentre alcuni componenti del personale domestico erano all’interno. Shafira Huang, con un suo pubblico di follower su Instagram dove spesso parla proprio dei gioielli che possiede e degli abiti costosissimi che indossa, invece non si trovava nella sua abitazione e si è detta “scioccata” per quanto successo: non solo ha promesso una ricompensa da quasi 2 milioni di euro per trovare lo scassinatore e recuperare quanto rubato ma ha deciso di assoldare degli investigatori privati per compiere una indagine indipendente rispetto a quella avviata da Scotland Yard.

Shafira Huang ha offerto una maxi ricompensa e si è affidata a investigatori privati per recuperare la refurtiva

Secondo i media, dai primi accertamenti è stato escluso che si sia trattato di un’azione criminale organizzata dall’interno, quindi con un coinvolgimento di dipendenti della influencer o di persone a lei legate. Le telecamere a circuito chiuso all’interno della proprietà hanno mostrato come il ladro, che secondo la polizia portava con sé “un’arma sconosciuta”, ha evitato per poco di essere scoperto dalla governante su un pianerottolo nel suo colpo all’interno dell’abitazione durato circa 20 minuti.