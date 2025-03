Anna Rita Panebianco morta nell’incidente in barca, era l’anima del Caffè Florian

Anna Rita Panebianco

Venezia in lutto per la morte della manager dello storico locale

Il “cuore” di Venezia è in lutto per la tragica morte di una esponente di spicco dell’ospitalità cittadina, la manager dello storico Caffè Florian Anna Rita Panebianco, che ha perso la vita nell’incidente nautico avvenuto ieri pomeriggio in laguna, tra l’isola di Torcello e Tessera.

Il ricordo di Anna Rita Panebianco: ‘Come una pugnalata al cuore’

“La notizia è arrivata come una pugnalata al cuore”, scrive il Florian nella pagina Facebook: “Ieri, 8 marzo, in maniera crudele e inaspettata, ci ha lasciato Anna Rita Panebianco, una collega e un’amica. Con il cuore infranto e ancora increduli, tutti noi la ricordiamo con sincero affetto e profonda stima, personale e professionale. Già ci mancano il sorriso, l’intelligenza, la gentilezza e il suo amore per il Florian, che condivideva con passione con noi e con i clienti. Per sempre grazie per quanto ci hai dato, Anna“.

Panebianco aveva 56 anni, ed era originaria di Bari. Si era laureata in Lingue orientali all’Università di Ca’ Foscari, poi aveva intrapreso il lavoro nel settore degli esercizi pubblici nel capoluogo lagunare, fino a ricoprire il ruolo di responsabilità al Florian.

L’incidente di sabato 8 marzo è avvenuto nel canale Dese, una della vie d’acqua che si snodano attraverso i bassi fondali della laguna, e che vengono delimitate dalle “bricole”, i caratteristici grossi pali in legno legati a gruppi di tre. Ieri pomeriggio, intorno alle 16:30, Anna Rita Panebianco si trovava a bordo di una barca assieme ad altri tre conoscenti. Per cause che sono da accertare, il natante è andato a sbattere contro una bricola. I primi soccorsi all’equipaggio sono stati dati dalle imbarcazioni di passaggio.

Il Premio Donna 2025 sarà dedicato alla 56enne originaria di Bari

Sul posto sono quindi intervenuti un’autopompa lagunare e i sommozzatori dei vigili del fuoco, assieme all’elicottero “Drago 144” del Corpo, oltre al personale del Suem 118 con il motoscafo-ambulanza. Purtroppo agli operatori sanitari non è rimasto altra cosa da fare che constatare la morte della 56enne, per la violenza dell’urto. Gli altri occupanti della barca sono stati trasportati all’ospedale di Venezia. Tutti gli esercenti dei locali, oltre al personale del Florian, esprimono il loro dolore.

Anna Rita Panebianco era stata ospite speciale lo scorso anno al “Premio Donna” con una lezione sulla storia delle donne al Caffè Florian. Per questo motivo sarà dedicato a lei l’evento 2025, che si svolgerà domani mattina presso l’Istituto Alberghiero Barbarigo di Venezia.