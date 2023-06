Anna Tuzzato muore a Etterbeek nell’incendio dell’appartamento: la 29enne lavorava a Bruxelles

Una ventinovenne italiana, originaria di Fiesso d’Artico, in provincia di Venezia, è morta nell’incendio dell’appartamento di rue Aviateur Thieffry a Etterbeek, vicino a Bruxelles, nella notte tra venerdì 9 giugno e sabato 10 giugno. Le fiamme sono divampate intorno alle 5 del mattino.

L’incendio è scoppiato in una cucina al piano terreno, Anna Tuzzato è morta asfissiata nel sonno

Secondo le prime ricostruzioni Anna Tuzzato potrebbe essere morta nel sonno, asfissiata dal denso fumo che ha avvolto l’appartamento al secondo piano. Le fiamme, sviluppatesi in una cucina al piano terreno, hanno raggiunto rapidamente la parte alta della palazzina, avvolgendo il piano superiore, dove viveva la ragazza veneta.

Una velocità di propagazione aiutata anche dalla presenza di molti mobili in legno. La polizia ha proceduto all’evacuazione dei presenti e alla costituzione di un perimetro di sicurezza. Una volta giunti al secondo piano gli operatori del soccorso hanno rinvenuto la ragazza esamine ed hanno tentato invano di rianimarla.

L’ambasciata d’Italia a Bruxelles in stretto raccordo con la Farnesina segue con la massima attenzione la tragica vicenda della 29enne italiana deceduta nel suo appartamento di Etterbeek e sta prestando ogni assistenza ai familiari della connazionale deceduta. “Sì, si sentiva cittadina europea al duemila percento. Lei come tutti gli amici più stretti che si era creata in questi anni. É assurdo che nel 2023 si muoia così” – ha riferito la sorella, Maria, in lacrime. Anna Tuzzato lavorava presso Ifoam Ue, si era trasferita in Belgio dopo la laurea in comunicazione all’Università di Padova.

Sconvolta la sorella: ‘Si sentiva cittadina europea’, lavorava all’Ifoam Ue

Luca Zaia, Presidente della Regione del Veneto, ha manifestato il proprio cordoglio ai familiari della 29enne. “E’ una notizia che ci riempie di tristezza. Il Veneto perde una giovane professionista, che aveva da poco iniziato un percorso lavorativo come responsabile della comunicazione, a Bruxelles, di un’organizzazione che si occupa di agricoltura biologica. Una tragedia che ricorda, purtroppo, la storia di altri due ragazzi, Gloria e Marco, che hanno perso la vita nel tragico incendio a Londra”.