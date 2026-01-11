Annabella Martinelli scomparsa a Teolo, il tempo che passa e il silenzio che fa paura: ricerche senza sosta

Annabella Martinelli

Annabella Martinelli è scomparsa il 6 gennaio dai Colli Euganei

Il tempo scorre, le ore diventano giorni e l’assenza di risposte pesa sempre di più. A Teolo, nel cuore dei Colli Euganei, è il quarto giorno di ricerche per Annabella Martinelli, la studentessa di 22 anni di cui si sono perse le tracce dalla sera di martedì 6 gennaio 2026. Da allora, di lei nessun segnale certo, nessuna comunicazione, solo un cellulare che ha smesso di rispondere e una comunità sospesa nell’attesa.

Annabella è uscita di casa intorno alle 20, in bicicletta, senza lasciare indizi su dove fosse diretta. Non è mai rientrata. Il giorno successivo il suo telefono è risultato irraggiungibile, un dettaglio che ha fatto scattare immediatamente l’allarme e l’attivazione del Piano di ricerca per le persone scomparse da parte della Prefettura di Padova.

Le ultime tracce e l’area che concentra le speranze

L’analisi tecnica delle celle telefoniche ha ristretto il perimetro delle ricerche proprio all’area di Teolo. Un dato che ha orientato fin da subito gli sforzi verso la zona collinare, complessa e vasta, dove sentieri, boschi e tratti impervi rendono ogni operazione lenta e minuziosa.

Le operazioni si stanno concentrando tra Rocca Pendice e le alture circostanti, una zona molto frequentata dagli escursionisti ma che, con il calare del buio e in questo periodo dell’anno, può diventare insidiosa. È qui che si gioca la partita più delicata, quella contro il tempo e contro l’incertezza.

Una macchina dei soccorsi che non si ferma

Le ricerche non si sono mai fermate, nemmeno nelle ore notturne. Sul campo operano vigili del fuoco, soccorso alpino, carabinieri, polizia locale e volontari della protezione civile, coordinati dalla Prefettura. A supporto delle squadre a terra vengono impiegati droni e strumentazioni avanzate in grado di intercettare eventuali segnali telefonici residui, anche in zone difficilmente raggiungibili.

Ogni sentiero viene battuto, ogni anfratto controllato, con una metodologia che alterna perlustrazioni tecniche e conoscenza del territorio. Le ricerche sono riprese anche questa mattina all’alba, con la consapevolezza che ogni ora in più può essere decisiva.

Chi è Annabella Martinelli: studentessa di Giurisprudenza

Annabella Martinelli ha 22 anni ed è studentessa di Giurisprudenza all’Alma Mater di Bologna. Una giovane descritta come riservata, determinata e legata alla famiglia. Proprio per questo, la sua improvvisa scomparsa ha generato sgomento e paura in tutta la comunità.

Nelle ultime ore si è formata una vera e propria task force morale oltre che operativa: amici, compagni di studio e conoscenti seguono con apprensione ogni aggiornamento, mentre sui social si moltiplicano gli appelli per ritrovarla sana e salva.

L’appello delle autorità: “Chiunque sappia qualcosa, si faccia avanti”

Le forze dell’ordine rinnovano l’invito a chiunque abbia visto Annabella o notato movimenti sospetti la sera del 6 gennaio a contattare immediatamente i Carabinieri. Ogni dettaglio, anche apparentemente insignificante, potrebbe rivelarsi decisivo.

Le ricerche, fino alla tarda notte di ieri, non hanno purtroppo dato esiti concreti. Oggi si riparte, con la speranza che il quarto giorno possa portare finalmente una svolta.