Monaco, trovato morto a 29 anni Antoine de Massy, cugino di secondo grado del principe Alberto: una persona fermata

Antoine de Massy e Alberto Di Monaco

Antoine de Massy è stato trovato senza vita in un’area verde dietro Villa Sauber, l’allarme dopo la sua assenza a un pranzo di famiglia

Un pranzo di famiglia a cui non si è presentato, la preoccupazione dei parenti e poi il ritrovamento del corpo in un giardino del Principato. Antoine de Massy, 29 anni, nipote della principessa Antonietta e cugino di secondo grado del principe Alberto II di Monaco, è stato trovato morto in un’area verde lungo il boulevard du Larvotto. Una persona è stata posta in stato di fermo nell’ambito degli accertamenti, ma al momento non è stato chiarito quale sia la sua posizione nell’inchiesta.

La notizia, riportata dai quotidiani locali Monaco-Matin e Nice-Matin, ha scosso il Principato. Le circostanze della morte del giovane restano da chiarire e gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le ultime ore della sua vita.

L’assenza al pranzo di famiglia e il ritrovamento del corpo

A far scattare l’allarme sarebbe stata l’assenza di Antoine de Massy a un pranzo di famiglia previsto domenica a mezzogiorno. Preoccupato perché non riusciva ad avere notizie del giovane, un familiare si sarebbe rivolto alle forze dell’ordine.

Poche ore dopo, il corpo senza vita del ventinovenne è stato rinvenuto in un giardino lungo il boulevard du Larvotto, alle spalle di Villa Sauber, uno degli edifici culturali del Principato.

La polizia ha avviato le indagini per stabilire che cosa sia accaduto. Tra gli elementi acquisiti dagli investigatori ci sarebbero anche le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona, che avrebbero consentito di individuare una persona presente nei pressi del luogo del ritrovamento.

Non è stata esclusa l’ipotesi di un incidente. Al momento, tuttavia, non sono state rese note conclusioni definitive sulle cause della morte.

Una persona fermata: il suo ruolo resta da chiarire

Un altro elemento al centro dell’inchiesta è il fermo di una persona, avvenuto secondo la stampa locale nella mattinata di lunedì. Non è stato precisato se si tratti di qualcuno sospettato di avere avuto un ruolo nel decesso oppure di una persona ascoltata per raccogliere informazioni utili alla ricostruzione dei fatti.

La distinzione è importante: il fermo non equivale a un’accusa definitiva e non dimostra, da solo, un coinvolgimento nella morte del giovane. Gli accertamenti dovranno chiarire eventuali rapporti con Antoine, la presenza nella zona e ogni altro elemento utile a comprendere la dinamica.

L’inchiesta è ancora nelle fasi iniziali. Gli investigatori stanno cercando di stabilire le cause del decesso e di verificare le circostanze che hanno preceduto il ritrovamento.

Chi era Antoine de Massy, il legame con la famiglia principesca

Antoine era figlio del barone Christian de Massy e di Cécile Gelabale. Era nipote della principessa Antonietta, sorella maggiore del principe Ranieri III, e cugino di secondo grado dell’attuale sovrano monegasco, Alberto II.

La sua scomparsa ha suscitato cordoglio anche a Palazzo. Il principe Alberto II e la principessa Charlène hanno espresso pubblicamente la propria vicinanza ai familiari attraverso una nota ufficiale diffusa dal Principato.

«Le Loro Altezze Serenissime il Principe Alberto II e la Principessa Charlène hanno appreso con tristezza la notizia della scomparsa di Antoine de Massy, 29 anni, nipote della Principessa Antoinette, sorella maggiore del Principe Ranieri III», si legge nel comunicato.

La nota ricorda anche la passione del giovane per il tennis e il legame della famiglia de Massy con questo sport nel Principato. Il messaggio si conclude con le condoglianze rivolte ai parenti e alle persone a lui vicine in un momento di grande dolore.

Resta ora da chiarire che cosa sia successo nel giardino dietro Villa Sauber. Le risposte dovranno arrivare dagli accertamenti della polizia: al momento, né le cause della morte né l’eventuale responsabilità della persona fermata possono essere considerate accertate.