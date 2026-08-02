Jannik Sinner sorprende tutti a Montecarlo: spunta con una Ferrari da oltre un milione di euro prima del ritorno in campo

Sinner con la nuova Ferrari

Il numero uno del tennis mondiale si concede qualche ora di relax nel Principato prima di tornare nel circuito Atp

Archiviato il trionfo a Wimbledon e qualche giorno di vacanza, Jannik Sinner è pronto a concentrarsi sul finale di stagione. Prima del ritorno nel circuito ATP, però, il numero uno del ranking mondiale si è concesso un momento di relax per le strade di Montecarlo, dove è stato immortalato alla guida della sua esclusiva Ferrari 812 Competizione, una delle supercar più rare prodotte dalla casa di Maranello.

Le immagini hanno rapidamente fatto il giro dei social, attirando l’attenzione non solo degli appassionati di tennis ma anche degli amanti dei motori.

La Ferrari da sogno che non passa inosservata

A colpire i passanti è stata soprattutto l’auto scelta da Sinner per il suo giro nel Principato.

Si tratta di una Ferrari 812 Competizione nera opaca con dettagli gialli sul cofano, una supercar equipaggiata con un motore V12 aspirato da 830 cavalli, considerata tra i modelli più esclusivi realizzati da Ferrari.

Il valore dell’auto supera il milione di euro, rendendola uno dei gioielli più prestigiosi del garage del campione altoatesino.

Il video, pubblicato sui social dalla pagina Monaco Luxury Style, mostra Sinner mentre sale a bordo della vettura prima di allontanarsi lungo le strade del Principato.

La scelta di saltare Montreal

Dietro questo momento di svago c’è una precisa strategia sportiva.

In accordo con il suo staff, Sinner ha deciso di rinunciare al Masters 1000 di Montreal per recuperare energie dopo una prima parte di stagione estremamente intensa.

La scelta è stata comunicata ufficialmente da Tennis Canada, insieme al forfait di Novak Djokovic.

L’obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni possibili agli appuntamenti decisivi sul cemento americano, evitando di accumulare ulteriore fatica dopo mesi ricchi di impegni.

Quando torna in campo il numero uno del mondo

Il rientro ufficiale di Sinner è previsto al Masters 1000 di Cincinnati, torneo che scatterà il 13 agosto.

Essendo la testa di serie numero uno, il tennista italiano entrerà direttamente al secondo turno e potrebbe debuttare tra il 14 e il 15 agosto.

Per l’altoatesino sarà un torneo fondamentale anche dal punto di vista della classifica ATP, visto che dovrà difendere l’importante bottino di punti conquistato nella passata stagione.

A Cincinnati tornerà in campo anche Carlos Alcaraz, dando vita a quello che molti considerano il primo grande confronto della seconda parte dell’anno.

L’obiettivo è lo US Open

Il vero traguardo resta però lo US Open, ultimo Slam della stagione, in programma dal 30 agosto a New York.

Reduce dal trionfo di Wimbledon e già vincitore di cinque titoli del Grande Slam, Sinner punta a presentarsi nella miglior condizione possibile per affrontare il torneo americano.

Dopo aver scelto di rinunciare a Montreal per preservare le energie, il numero uno del mondo vuole arrivare al massimo della forma nel momento decisivo della stagione, quando sarà chiamato a difendere un importante bottino di punti e a confermarsi tra i protagonisti assoluti del tennis mondiale.

Nel frattempo, però, sono bastati pochi minuti al volante della sua Ferrari per riportarlo al centro dell’attenzione, dimostrando ancora una volta come ogni sua apparizione fuori dal campo sia capace di far parlare tifosi e appassionati.