Anziano morto da un anno a Corigliano d’Otranto, il figlio: ‘É vivo, l’ho chiamato per la Festa del Papà’

Continua a sostenere che il padre è vivo e si trova in Svizzera. Luigi Roberto Caracciolo, di 56 anni, è indagato per l’occultamento del cadavere di papà Antonio, i cui resti sono stati trovati mercoledì 15 marzo nella sua abitazione in via San Lorenzo a Corigliano d’Otranto, provincia di Lecce.

Morte Antonio Caracciolo, eseguito l’esame autoptico per stabilire le cause del decesso

Era su una brandina, avvolto in una coperta e adagiato vicino ad un ventilatore acceso. La morte dell’83enne risalirebbe almeno a dieci mesi fa. Secondo gli inquirenti il figlio, 56 anni, avrebbe nascosto la morte del padre per continuare a percepire la pensione. L’indagato è barricato all’interno del suo podere e dorme in auto da 5 giorni. Alcuni familiari gli portano da mangiare e negli ultimi giorni ha ripreso anche gli esercizi fisici.

Il pubblico ministero Luigi Mastroniani ha conferito l’incarico per l’esame autoptico al medico legale Alberto Tortorella che dovrebbe far chiarezza sulle cause del decesso. L’esame è stato completato nelle ultime ore. L’inviata di Pomeriggio 5, durante la puntata del 20 marzo, ha riferito di aver parlato a lungo con l’uomo che vive da giorni in auto.

Luigi Roberto Caracciolo all’inviata di Pomeriggio 5: ‘Papà è vivo, il corpo è di un altro uomo’

“Ci ha raccontato che il padre non è morto e che l’ha sentito ieri per la Festa del Papà. Ha riferito che il corpo sarebbe di un altro uomo. Andrà in Procura a Lecce a dire queste cose sottolineando che ha il numero di telefono del papà che si trova da alcuni parenti in Svizzera” – ha riferito la giornalista che ha spiegato che l’indagato ritiene che i resti rinvenuti siano stati portati nell’appartamento di via San Lorenzo pochi giorni prima del ritrovamento.

Secondo i vicini Luigi Roberto Caracciolo si recava spesso a casa del padre. Nessuno, però, ha percepito odori sospetti provenienti dall’abitazione di Corigliano d’Otranto. Anche la madre del 56enne pare fosse stata trovata morta a distanza di un giorno dalla scomparsa.