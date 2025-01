Asia ha sconfitto il tumore e dato una lezione agli haters, il suo coraggio conquistò Mattarella

Asia ha vinto la sua battaglia contro il tumore con il sorriso

Asia è guarita. La ragazzina malata di tumore ha vinto la sua battaglia con il terribile male. “I’m cancer free” – ha scritto su Instagram e ha detto a Le Iene che l’hanno intervistata. La 14enne aveva affrontato con coraggio e determinazione gli hater ed aveva incassato gli elogi del presidente Mattarella: “Complimenti per la tua forza”

‘I’m cancer free’, l’annuncio di Asia su Instagram e l’intervista a Le Iene

La vicenda della ragazzina di Sala Consilina, in provincia di Salerno, è venuta alla ribalta lo scorso maggio, quando le storie social di Asia, che si mostrava con il sorriso tra un ciclo di chemio e l’altro, commossero il presidente della Repubblica. “Asia ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri. Sergio Mattarella”, ha scritto su Instagram un commento di un video postato dall’ospedale in cui la bambina suona il piano. Un messaggio che ha inorgoglito la piccola e l’ha resa ancora più determinata a sconfiggere la malattia: “Al presidente Mattarella dico grazie per la sua sensibilità ed umanità. Asia spera di incontrarlo un giorno” – disse Rossana, la mamma.

Vittima di bullismo

Asia ha combattuto a lungo contro il tumore, senza mai arrendersi. E, oltre alla sua malattia, si è trovata il suo malgrado ad affrontare anche una brutta storia di bullismo sui social. Nel corso dei cicli chemioterapici, nell’ospedale Santobono-Pausillipon di Napoli, Asia trascorreva molto tempo sui social postando spesso sue foto e storie che la ritraevano con la bandana. Scatenando i bulli che le hanno inviato messaggi offensivi, che la mamma ha deciso di rendere pubblici per denunciare la disumanità di quel comportamento.

L’effetto è stata un’onda enorme di amore e solidarietà che, sempre via social, ha travolto la piccola, fino al saluto e all’incoraggiamento di Mattarella.

Via alla bandana per i capelli rosso fuoco

Le Iene hanno ripercorso tutto il calvario di Asia, fino all’ultima chemioterapia e ai più recenti esami che ne hanno sancito la guarigione. Lei, dal canto suo, ora ha un “bel fidanzatino” e non deve indossare più la bandana perché i capelli sono ricresciuti: “Aspetto che si allunghino e siano più folti per tingerli rosso fuoco come mi ero ripromessa”. E l’annuncio su Instagram? “L’ho fatto sia per quelli che mi amano che per quelli che mi odiano” – ha detto alle Iene.