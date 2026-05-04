Panico e orrore a Lipsia

Auto sulla folla a Lipsia, due morti e oltre 20 feriti. Indagini in corso, arrestato il conducente

Un SUV si è lanciato sulla folla nel centro di Lipsia, in Germania, causando la morte di due persone e il ferimento di numerosi passanti. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio nella zona pedonale della città, lungo Grimmaische Strasse. Il conducente, alla guida di una Volkswagen Taigo, è stato arrestato poco dopo dalla polizia mentre si trovava ancora all’interno del veicolo.

La dinamica: auto sulla folla per centinaia di metri

Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe percorso circa 500 metri lungo la strada pedonale prima di travolgere i passanti. Il mezzo sarebbe stato fermato da alcuni dissuasori retrattili presenti nell’area.

Testimoni oculari hanno riferito che il suv procedeva a forte velocità, tra i 70 e gli 80 chilometri orari, prima dell’impatto. Le immagini diffuse mostrano il veicolo con il cofano accartocciato, il parabrezza distrutto e danni evidenti sulla fiancata.

Il bilancio: due morti e numerosi feriti

Il sindaco di Lipsia, Burkhard Jung, ha confermato la morte di due persone. Secondo le prime informazioni, sarebbero almeno venti le persone coinvolte, molte delle quali ferite.

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso: ambulanze, vigili del fuoco e paramedici, oltre a un elicottero che ha sorvolato l’area durante le operazioni di emergenza. Gli esercizi commerciali della zona sono stati immediatamente chiusi.

Il conducente fermato: si indaga sul movente

La polizia ha arrestato il conducente poco dopo l’accaduto. Secondo quanto riportato dalla Bild, si tratterebbe di un cittadino tedesco di 33 anni già noto alle forze dell’ordine, che al momento dell’arresto avrebbe mostrato segni di instabilità mentale.

Gli investigatori non escludono alcuna pista. Tra le ipotesi al vaglio anche la possibilità che l’uomo potesse conoscere il gruppo di persone investite, ma al momento non vi sono conferme ufficiali.

Testimonianze e caos nel centro città

Diversi testimoni hanno descritto scene di panico. “Ho visto l’auto sfrecciare e le persone scappare ovunque”, ha raccontato un commerciante presente nella zona. Alcuni presenti hanno riferito anche di un possibile accoltellamento, circostanza che resta però da verificare.

Precedenti recenti in Germania

L’episodio riporta alla memoria altri attacchi simili avvenuti in Germania negli ultimi mesi. Nel dicembre 2024 un suv si era lanciato sul mercatino di Natale di Magdeburgo causando sei morti e centinaia di feriti. Nel febbraio 2025 un’auto aveva travolto una manifestazione a Monaco di Baviera, mentre a marzo 2025 un episodio analogo si era verificato durante il Carnevale a Mannheim.