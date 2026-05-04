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Antonio Fasano candidato a Campagna: ‘Impegno concreto per servizi e cittadini’

DiRedazione

Pubblicato: 4 Mag, 2026 - ore: 19:02 #amministrative, #Antonio Fasano, #Campagna, #elezioni
Antonio Fasano candidato al consiglio comunale di CampagnaAntonio Fasano candidato al consiglio comunale di Campagna

Antonio Fasano candidato a Campagna: “Impegno concreto per servizi e cittadini”

A Campagna la tornata elettorale entra nella sua fase più concreta anche attraverso candidature che provano a riportare il confronto sui servizi, sugli uffici, sulle pratiche quotidiane. È in questo spazio, meno esposto agli slogan e più vicino alla vita amministrativa reale, che si colloca la scelta dell’architetto Antonio Fasano di candidarsi al prossimo consiglio comunale al fianco di Pierfrancesco D’Ambrosio.

Una candidatura orientata alla gestione quotidiana

La sua decisione, spiegata in queste prime settimane di confronto con i cittadini, nasce da una convinzione semplice ma impegnativa: fare politica in una comunità non significa promettere risultati straordinari, ma assumersi la responsabilità di far funzionare ciò che incide ogni giorno sulla vita delle persone. È una linea che punta meno sull’annuncio e più sulla tenuta ordinaria della macchina comunale, sulle risposte da dare, sui tempi da accorciare, sui servizi da rendere più efficaci.

Fasano presenta la sua candidatura come un atto di generosità verso il territorio in cui vive. Una formula che, al di là del lessico elettorale, richiama un’idea precisa di amministrazione: presenza, ascolto, disponibilità, competenza. Non una politica costruita soltanto attorno al momento del voto, ma una funzione pubblica da esercitare nella continuità, quando la campagna sarà finita e resteranno i problemi concreti da affrontare.

I nodi principali: servizi, burocrazia e tempi

Il punto indicato dal candidato riguarda soprattutto il rapporto tra cittadini e Comune. Pratiche che si fermano, burocrazia che rallenta, servizi che non sempre riescono a intercettare i bisogni effettivi della comunità: sono questi i nodi che Fasano mette al centro del proprio impegno. Non li presenta come temi astratti, ma come questioni che pesano nella vita di famiglie, professionisti, anziani e giovani, cittadini che chiedono risposte comprensibili e tempi ragionevoli.

Il profilo professionale e l’approccio amministrativo

Da architetto, Fasano rivendica un profilo legato alla concretezza, alla conoscenza dei processi, alla capacità di leggere problemi e soluzioni dentro una cornice pratica. La proposta, nelle sue parole, non si fonda su promesse irrealizzabili, ma su competenze da mettere a disposizione del Comune per contribuire a renderlo più efficiente, moderno e umano.

Resta questo il terreno su cui la candidatura chiede di essere valutata: non la suggestione di un cambiamento generico, ma la possibilità di ridurre la distanza tra amministrazione e cittadini. Una distanza che, nei piccoli e medi comuni, spesso si misura nei corridoi degli uffici, nelle attese, nelle richieste inevase, nelle risposte che arrivano tardi o non arrivano affatto.

Una sfida che si gioca dopo il voto

La sfida, per Fasano, sarà trasformare la disponibilità personale in metodo amministrativo. Perché una candidatura di prossimità si verifica dopo il voto, quando finisce il tempo delle dichiarazioni e comincia quello, più severo, della responsabilità pubblica.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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