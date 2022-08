Forte dei Marmi, ancora un Suv in spiaggia: 64enne multato di 70euro (VIDEO)

Si potrebbe pensare ad una folle moda visto che di questi tempi non mancano strane tendenze e challenge di ogni genere. Invece quello che è accaduto in questi giorni a Forte dei Marmi sono la risultanza di singolari quanto incredibili coincidenze.

Il nuovo episodio al Bagno Trieste, 64enne neozelandese tra gli ombrelloni col Suv

Chi pensava che l’episodio del Range Rover sul bagno Piero fosse unico nel suo genere si è dovuto ricredere. Venerdì 5 agosto, in tarda mattinata, un altro Suv è piombato in spiaggia tra lo stupore degli ospiti del bagno Trieste. La vettura, alla cui guida c’era un 64enne neozelandese, si è fermata in mezzo agli ombrelloni con il concessionario dello stabilimento, Michele Giannaccini, e la sorella che hanno subito bloccato l’uomo e chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

‘Sembrava stordito, temevamo che volesse andar via’

Per errore l’uomo, sul lato passeggeri c’era la moglie, ha imboccato il passo a mare all’altezza di via Michelangelo. “L’abbiamo visto scendere a velocità non eccessiva ma preoccupante. L’uomo alla guida sembra stordito e mentre discutevamo è arrivata anche la sua guardia del corpo. In quel momento non avevano i cellulari ed abbiamo chiesto ai bagnanti di chiamare le forze dell’ordine perché temevamo che se ne volesse andare via come se nulla fosse accaduto” – ha riferito il concessionario a La Nazione.

L’automobilista multato di 70 euro

Sul posto gli uomini della Polizia municipale che hanno provveduto a sanzionare il turista di 70 euro per divieto di transito. Il conducente è stato poi aiutato a tornare sulla strada in retromarcia. Da rilevare che sul cruscotto Suv c’era il tagliando per i disabili. A differenza di quanto accaduto al Bagno Piero di Forte dei Marmi non ci sono stati danni particolari ma solo tanto spavento. Il video, diffuso via WhatsApp, ha fatto il giro del web.