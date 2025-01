Auto si schianta contro un muro a Vignola: morti un 18enne e un 24enne, 3 feriti

Incidente mortale a Vignola

Schianto mortale nel Modenese. Due ragazzi di 18 e 24 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto nella serata di domenica 19 gennaio a Vignola. Fatale l’impatto contro un muro dell’auto sulla quale stavano viaggiando. Risulterebbero altri giovani feriti nell’incidente di cui uno grave.

Incidente mortale a Vignola, grave uno dei tre feriti

L’incidente si è verificato lungo la strada che conduce a Sassuolo, nei pressi dell’ortofrutta. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri. Nonostante i tempestivi soccorsi per due delle cinque persone nel veicolo non c’è stato nulla da fare. Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale in elisoccorso in condizioni gravissime. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente stradale verificatosi a Vignola. (in aggiornamento)