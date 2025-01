India, scandalo a scuola: preside consuma rapporto con insegnante, il video finisce in rete

Scandalo a scuola in India

Scandalo in India settentrionale dove due insegnanti sono stati immortalati dalle telecamere di sorveglianza mentre consumavano rapporti intimi in un istituto scolastico. L’incidente ha avuto luogo all’interno della sala professori della scuola secondaria superiore governativa nel villaggio di Salera a Chittorgarh nel Rajasthan.

Le telecamere di sorveglianza, installate per motivi di sicurezza, hanno ripreso i due docenti mentre si scambiavano effusioni affettuose e compivano gesti giudicati inappropriati. La natura del filmato ha generato indignazione sia all’interno della comunità scolastica sia tra i genitori degli studenti.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto emerso dalle registrazioni, i due insegnanti sono stati colti in flagrante dalle videocamere mentre si trovavano soli nella sala professori. Nel filmato, inizialmente, i due si scambiavano abbracci e baci, ma successivamente la situazione ha assunto connotazioni più intime e audaci, suscitando grande clamore quando le sono state rese pubbliche. L’episodio ha visto coinvolti Il preside, coniugato e residente a Gangrar. É emerso che anche l’insegnante è sposata (il marito lavora in una fabbrica locale).

Non è chiaro come il video osceno sia trapelato e abbia raggiunto il pubblico. Alcune fonti suggeriscono che il materiale sia stato condiviso intenzionalmente da persone interne alla scuola, alimentando ulteriormente il dibattito su questioni legate alla privacy e alla gestione dei sistemi di videosorveglianza.

Provvedimenti disciplinari immediati

A seguito della diffusione del video, le autorità scolastiche locali hanno agito tempestivamente. Il responsabile dell’istruzione distrettuale (DEO), attraverso una nota ufficiale, ha dichiarato che il comportamento dei due insegnanti rappresenta una grave violazione del codice etico professionale e compromette l’immagine dell’istituzione scolastica. “La scuola deve essere un luogo sicuro e rispettabile, in cui i docenti rivestono un ruolo di guida morale e culturale per gli studenti. Qualsiasi comportamento contrario a questi principi non sarà tollerato”. Il preside, insegnante di scienze naturali, e l’altra docente sono stati sospesi con effetto immediato.

Indignazione e imbarazzo

La notizia ha sollevato un’ondata di indignazione nella comunità locale e sui social media. Molti genitori e cittadini si sono detti preoccupati per l’influenza negativa che episodi del genere possono avere sugli studenti, sottolineando la necessità di una maggiore vigilanza e di rigidi controlli sul compor

Gli amministratori hanno dichiarato che saranno adottate misure per ripristinare la fiducia della comunità, tra cui un maggiore controllo sul personale e la revisione delle politiche interne per prevenire episodi

Un monitoraggio per il sistema educativo

Questo episodio rappresenta un monitoraggio per tutto il sistema scolastico indiano, mettendo in luce la necessità di una maggiore attenzione alla condotta professionale degli insegnanti dopo quanto accaduto nell’istituto scolastico di Chittorgarh. Sebbene la relazione tra i due docenti possa essere considerata una questione personale, il luogo in cui si è verificato l’incidente e la sua diffusione pubblica hanno amplificato l’impatto negativo sull’intera comunità scolastica. Le autorità locali hanno promesso di condurre un’indagine approfondita per accertare eventuali responsabilità aggiuntive, inclusa la fuga del materiale video.