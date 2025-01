Auto sulla folla a New Orleans a Capodanno: ‘Voleva fare una carneficina’, almeno 10 morti

Almeno dieci persone sono morte e altre 35 sono rimaste ferite dopo che un veicolo, un pickup, ha investito la folla in Bourbon Street, nel quartiere francese di New Orleans, Stati Uniti. L’attacco è avvenuto intorno alle 3:15 locali (le 10:15 in Italia) del 1° gennaio.

L’uomo alla guida del mezzo ha sparato anche contro le forze dell’ordine. La NBC ha poi riferito che l’aggressore è morto l’uomo dopo uno scontro a fuoco. Al momento non sono chiare le motivazioni del gesto, né l’identità dell’aggressore. Il sospettato di aver lanciato un’auto contro la folla a New Orleans correva ad alta velocità ed era fortemente intenzionato a causare una carneficina. Lo hanno riferito le autorità in una conferenza stampa. L’attacco è stato “molto intenzionale”, ha detto il capo della polizia locale, Anne Kirkpatrick, che ha escluso un’azione derivante da uno stato di ebrezza. Sul posto ieri c’erano 300 agenti, ha riferito.

‘Attacco intenzionale’, ma la Fbi smentisce atto terroristico

L’agente speciale dell’Fbi Althea Duncan, che sovrintende le indagini sull’attacco ha contraddetto in conferenza stampa la sindaca della città affermando che “questo non è un evento terroristico”. Duncan ha riferito che sono stati trovati “ordigni esplosivi improvvisati” e che si sta lavorando per scoprire se siano “utilizzabili”. Le persone ferite sono in gran parte residenti e non turisti.

