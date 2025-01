Buon Capodanno, immagini e gif di auguri da inoltrare via WhatsApp e social

Un pensiero speciale alle persone care per iniziare l’anno con il piede giusto. Una dolce dedica per trasmettere affetto ma anche una buona dose di ottimismo e fiducia in un periodo difficile e delicato per il mondo intero. Parole e immagini per augurare Buon Capodanno a chi è costretto a vivere questa giornata di festa da solo o, comunque, lontano dai propri cari. Un piccolo gesto per far sentire la propria presenza a chi ha bisogno di conforto.

Auguri di buon Capodanno divertenti

C’è chi si limiterà al più classico buon anno e chi invece cercherà la frase ad effetto o la gif ad effetto per sorprendere parenti, amici e colleghi di lavoro o quella divertente per strappare un sorriso.

Di seguito immagini per augurare Buon Capodanno da inoltrare via WhatsApp o condividere sui social.