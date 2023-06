Scontro disastroso in autostrada tra autobus e tir: morti 15 anziani in Canada

Disastroso incidente stradale in Canada. Un autobus a bordo del quale viaggiavano diversi anziani si è scontrato con un semirimorchio a un incrocio autostradale in una parte rurale della provincia canadese di Manitoba giovedì 15 giugno uccidendo 15 persone e ferendone altre 10 con tre persone, tra cui i due autisti, ricoverate in ospedale.

Canada, il violento scontro nella zona di Manitoba: distrutto l’autobus: ferite 10 persone

Il comandante della polizia federale della provincia di Manitoba, Rob Hill, ha dichiarato in conferenza stampa che sull’autobus viaggiavano 25 persone provenienti dalla città di Dauphin ed erano dirette ad un casinò, a Carberry. Il pullman ha terminato la sua corsa in un fosso.

Imponente la macchina dei soccorsi: la polizia reale canadese ha bloccato tutta l’area mentre due aerei e due elicotteri sono stati impiegati per trasportare i feriti nel minor numero di tempo negli ospedali della zona. Sull’asfalto, oltre i detriti, sono stati rinvenuti numerosi dispositivi per la deambulazione.

Il pullman era partito da Dauphin, allestito un centro di sostegno familiare per i parenti della vittime

La polizia ha detto che le persone sull’autobus provenivano da Dauphin dove, presso una chiesa luterana è stato allestito un centro di sostegno familiare per i parenti.

“È enorme perdere così tante persone della nostra comunità e ovviamente è scioccante. Preghiamo solo per coloro che sopravvivono” – ha detto Kim Armstrong, l’amministratore del centro per anziani Dauphin precisando che l’autobus era partito la mattina di giovedì 15 giugno.