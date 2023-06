Si festeggia oggi, 16 giugno 2023, il Sacrò Cuore di Gesù. Con il culto di adorazione si intende onorare la causa materiale della corporeità umana, che ha diritto all’adorazione, in quanto indissolubilmente unita da sempre con la Divinità e l’amore del Salvatore per gli uomini, di cui è simbolo il suo cuore.

Il culto del Sacro Cuore di Gesù

Sacrificio e sofferenza che viene rappresenato nel Sacro Cuore di Gesù incoronato di spine, sovrastato dalla croce e ferito dalla lancia in eterna memoria del più alto gesto d’amore: il sacrificio di Gesù Cristo Dio per la salvezza dell’uomo;

è infine circondato dalle fiamme in riferimento all’ardore misericordioso che Cristo prova per i peccatori. Come la maggioranza delle Chiese Cristiane, la Chiesa Cattolica afferma il mistero della Santissima Trinità, di cui Gesù Cristo Dio è la seconda divina persona.

Quando si celebra la Supplica del Sacro Cuore di Gesù

Cade il venerdì dopo la seconda domenica dopo Pentecoste e coincide pertanto con l’ottavo giorno dopo il Corpus Domini se quest’ultimo si festeggia di giovedì.

Si tratta perciò di una festa mobile, la cui data, che dipende dalla data della Pasqua, può variare tra il 29 maggio e il 2 luglio. Di seguito una preghiera da recitare in occasione della supplica del Sacro Cuore di Gesù per chiedere una grazia.

Sacro Cuore di Gesù, preghiera da recitare per chiedere una grazia