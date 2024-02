Avverte malore mentre segue i carri al Carnevale di Baronissi: muore a 43 anni Dino Albano

I colori, l’allegria dei carri spazzati via in pochi istanti. Pellezzano e Baronissi, in provincia di Salerno, sconvolte dall’improvvisa scomparsa di Dino Albano, volontario della Protezione Civile S. Maria delle Grazie durante il Carnevale.

Il volontario Dino Albano stava seguendo il carro di Pellezzano al Carnevale di Baronissi quando si è sentito male

L’uomo, che avrebbe compiuto 43 anni ad agosto, si è sentito male mentre seguiva il carro di Pellezzano. Immediato l’intervento dei soccorritori con gli operatori sanitari dell’associazione Il Punto che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo. Il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, si è recato sul posto con i carabinieri, gli organizzatori ed il consigliere Vincenzo Melchiorre che cura l’organizzazione del Carnevale di Baronissi. La sfilata è stata sospesa. I funerali saranno celebrati lunedì 5 febbraio alle 15 presso la Chiesa di San Nicola di Bari a Coperchia.

“Una giornata triste per tutti. La tragedia occorsa a questo giovane del nostro territorio non si può spiegare. È avvenuta in maniera del tutto improvvisa mentre prestava assistenza logistica a un carro allegorico di Pellezzano nel corso della sfilata che stava attraversando le strade del Comune di Baronissi. L’intera comunità è rimasta scossa da questa tragica notizia” – ha scritto su Facebook il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra.

Sospeso il corteo, i funerali lunedì 5 febbraio

“𝐃𝐢𝐧𝐨 𝐀𝐥𝐛𝐚𝐧𝐨 era uno dei migliori volontari che prestava servizio presso la Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” di Pellezzano. Era anche un volontario del 118 dell’Associazione Croce Bianca, che ha svolto questa missione da sempre credendo fermamente nel volontariato, dedicando il suo tempo e la sua professionalità al servizio del prossimo. Ha seguito le orme del papà, 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐀𝐥𝐛𝐚𝐧𝐨”.