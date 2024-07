Joe Biden si ritira ma non dà la benedizione a Kamala Harris, Trump: ‘Il peggiore della storia Usa’

Joe Biden si ritira dalla corsa alle presidenziali Usa. Ha precisato sui social che concluderà il suo mandato e spiegherà i motivi del passo indietro parlando alla nazione.

Joe Biden ha confermato che porterà a termine il mandato e che parlerà alla nazione

“È stato il più grande onore della mia vita servire come vostro Presidente. E mentre era mia cercando la rielezione credo che sia nell’interesse del mio partito e del Paese che io mi dimetta e mi concentri esclusivamente sull’adempimento dei miei doveri di presidente per il resto del mio mandato”. Così Joe Biden in una lettera pubblicata sul suo profilo X ha annunciato di ritirarsi dalla corsa alle presidenziali americane. Nella lettera pubblicata sulla piattaforma X, Biden ha annunciato che in settimana terrà un discorso alla nazione per motivare più nel dettaglio la sua decisione, affermando di avere agito nell’interesse del Paese e del Partito democratico.

La lettera su X, la mancata investitura di Kamala Harris e la reazione di Trump

Il presidente Usa ha ringraziato la sua vice, Kamala Harris, per essere stata “una partner straordinaria durante tutto il nostro lavoro” ma non l’ha indicata per la successione. “Lo faccio nell’interesse del Paese del mio partito”.

In una telefonata con la CNN pochi minuti dopo l’annuncio del presidente Joe Biden della sua uscita dalla corsa al 2024, l’ex presidente Donald Trump l’ha descritto come “di gran lunga il peggior presidente nella storia del nostro Paese”.