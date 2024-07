Teramo, la 77enne Franca D’Agostino trovata morta: il decesso risale a 10 giorni fa, il giallo della figlia

L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa per il cattivo odore che proveniva dall’appartamento. La 77enne Franca D’Agostino è stata trovata domenica 21 luglio, intorno alle 13:00, in avanzato stato di decomposizione di via Arno a Teramo.

Franca D’Agostino è stata trovata a Teramo nella sua abitazione di via Arno

Dopo aver ripetutamente bussato il campanello senza ricevere risposta hanno allertato vigili del fuoco e carabinieri. Sul posto anche gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziana. Secondo un primo riscontro Franca D’Agostino era deceduta da almeno dieci giorni. La casa è stata trovata in ordine ma della figlia convivente non c’era traccia. I vicini sostengono che è scappata via quando li ha visti. Ma sulla sua posizione ci sono elementi divergenti.

Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, la figlia convivente rintracciata a Giulianova

Altri sostengono che è stata lei ad aprire la porta dell’abitazione di Teramo dove è stata trovata la madre priva di vita. C’è chi ha riferito di averla vista allontanarsi prima dell’arrivo dei militari. La donna è stata in ogni caso rintracciata a Giulianova e interrogata. Dovrà essere lei a far chiarezza su quanto accaduto alla madre. Effettuati i rilievi dalla polizia scientifica.