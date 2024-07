Bari, incidente giallo in moto in via Gentile: muore il 21enne Giovanni Vittore

Un giovane, il 21enne Giovanni Vittore, che viaggiava in moto è morto nel pomeriggio di domenica 21 luglio a Bari su via Gentile, non lontano dal sacrario militare in un incidente stradale la cui dinamica non è ancora del tutto chiara.

Bari, un passante ha visto il 21enne sull’asfalto con il casco in testa: non è esclusa l’ipotesi dell’omicidio stradale

In una fase iniziale, subito dopo i soccorsi, si era diffusa la voce che si fosse trattata di un omicidio ma questa ipotesi è al momento esclusa. Sull’episodio indaga la polizia. A quanto si apprende, la vittima era in sella a una moto di cui avrebbe perso il controllo schiantandosi sull’asfalto. L’impatto violento si è verificato a pochi passi dal Sacrario militare dei caduti d’oltremare.

Un passante l’ha visto sull’asfalto con il casco addosso ed una pozza di sangue al suo fianco. Ha immediatamente contattato il 118. Giovanni Vittore è morto durante il tragitto al Policlinico di Bari. Sulla dinamica del sinistro ci sono ancora accertamenti in corso. Non è da escludere l’ipotesi dell’omicidio stradale con il giovane che potrebbe essere stato travolto da un altro mezzo che si è allontanato senza prestare soccorso.