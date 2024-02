Grande Fratello, il reality si allunga ed entrano nuovi inquilini: c’è Simona Tagli, spunta ex tronista

Il Grande Fratello si allunga e finirà ad aprile e per tale motivo a breve varcheranno la porta rossa nuovi concorrenti. Secondo quanto riferito da Giuseppe Candela si unirà al gruppo di stanza a Cinecittà la show girl e conduttrice televisiva Simona Tagli che nel 2006 ha partecipato alla quarta edizione de L’Isola dei Famosi.

Grande Fratello, Simona Tagli nuova concorrente

Durante la quarta edizione del GF Vip fu protagonista di un affondo contro Antonio Zequila, concorrente di quell’edizione riferendo che aveva parlato di tutte le sue ex tranne lei per prendersi una rivincita. “Quando stavamo insieme io era all’apice del successo e tu non eri nessuno” – riferì rivelando di essere stata lasciata perché l’attore e personaggio televisivo le raccontò che voleva vivere a pieno la sua storia d’amore con Sharon Stone.

Nella casa più spiata dagli italiani potrebbe entrare anche un ex tronista di Uomini e Donne. Si tratta di Eugenio Colombo che dopo aver chiuso la love story con Francesca Del Taglia, sua scelta, ha avuto un flirt con Greta Rossetti. In una recente ha detto che le piacerebbe rivederla anche perché ora è libero mentalmente.

Eugenio Colombo potrebbe entrare in casa: ‘Voglio riabbracciare Greta’

“Mi ha preso anche in un momento delicato della mia vita, mi è stata vicino ma non ero sereno perché mi ero lasciato da poco. Lei è talmente tanto sensibile e prima che entrasse al Grande Fratello ci siamo sempre sentiti tutti i giorni. Tante persone non le sanno queste cose. La criticavano tantissimo perché l’accusavano di aver fatto lasciare Mirko e Perla” – ha spiegato Colombo che ha sottolineato che ha voglia di rivederla e di abbracciarla. Chissà che Alfonso Signorini non colga la palla al balzo.