‘Mia figlia non respira’, bimba di 6 mesi muore in una struttura di accoglienza a Latiano

Una bambina di sei mesi è morta nella notte tra venerdì 5 e sabato maggio all’interno di una struttura con sede a Latiano, in provincia di Brindisi, che accoglie mamme e gestanti in difficoltà. É stata proprio la mamma della piccola, minorenne originaria del leccese, al momento del risveglio a scoprire che la sua bambina non respirava più.

La mamma minorenne ha lanciato l’allarme nella struttura in provincia di Brindisi

Allertati i gestori della struttura, sul posto è immediatamente intervenuto personale del 118, ma per la neonata non c’era più nulla da fare. Sono intervenuti anche i Carabinieri, che indagano sull’accaduto coordinato dalla procura della Repubblica di Brindisi.

La salma della bimba è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Da quanto appreso non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpicino. Tra le ipotesi più accreditate il decesso potrebbe essersi verificato per cause naturali, forse un rigurgito che ha soffocato la piccola.