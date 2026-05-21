Bendati e lasciati nel bosco con la promessa di un gioco: madre va via col fidanzato, arrestata 41enne fracese

L'uomo che ha trovato i due bambini in Portogallo

I bambini francesi, di 3 e 5 anni, hanno raccontato agli investigatori di essere stati accompagnati in una zona isolata in Portogallo

Emergono particolari sempre più drammatici sulla vicenda dei due fratellini francesi ritrovati soli lungo una strada del sud del Portogallo. I bambini, di appena 3 e 5 anni, avrebbero raccontato agli adulti che li hanno soccorsi di essere stati accompagnati in una zona boschiva, bendati e convinti di partecipare a un gioco per trovare un giocattolo nascosto. Quando si sono tolti la benda, però, la madre e l’auto non c’erano più.

Giovedì le autorità portoghesi hanno annunciato l’arresto della madre, una donna francese di 41 anni, fermata nella zona di Fatima insieme a un uomo di 55 anni. I due sono accusati di maltrattamenti, messa in pericolo e abbandono di minori.

Il ritrovamento lungo una strada vicino alla località turistica di Comporta

I fratellini erano stati trovati da un automobilista nei pressi di Comporta, dopo ore trascorse da soli. Avevano con sé soltanto piccoli zaini contenenti acqua e qualcosa da mangiare, ma nessun documento.

A soccorrerli è stato Alexandre Quintas, che li ha accompagnati in un panificio di famiglia e ha immediatamente contattato le autorità.

Secondo quanto riferito ai media locali, ai bambini sarebbero stati dati cibo, giocattoli e assistenza fino all’arrivo dei soccorsi.

Una donna del posto che parlava francese è riuscita a comunicare con loro e a raccogliere il primo racconto di quanto accaduto.

Il viaggio dalla Francia e la denuncia del padre

Le autorità stanno ricostruendo gli spostamenti della famiglia. Secondo gli elementi raccolti finora, i bambini sarebbero entrati in Portogallo l’11 maggio insieme alla madre e al patrigno.

A denunciare la scomparsa sarebbe stato il padre biologico dei piccoli, residente nella zona di Colmar, in Francia, che non aveva più notizie dei figli.

La procura francese ha aperto un’indagine parallela per chiarire le circostanze della partenza e dell’allontanamento.

I bambini restano sotto protezione in attesa delle decisioni delle autorità

I due fratellini sono stati accompagnati in ospedale e restano sotto osservazione e tutela delle autorità portoghesi.

Parallelamente proseguono gli accertamenti della polizia, dei servizi per la protezione dell’infanzia e della magistratura per ricostruire cosa sia accaduto nei giorni precedenti all’abbandono e verificare eventuali responsabilità ulteriori.

Intanto il padre dei bambini sarebbe in viaggio verso il Portogallo per poterli raggiungere.