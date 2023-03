Vermezzo con Zelo, morto bimbo di 5 anni soffocato da un boccone di pane dopo 3 giorni di agonia

Saranno celebrati a Buccinasco i funerali del bimbo di 5 anni deceduto dopo tre giorni di agonia all’ospedale Niguarda di Milano. Il piccolo Edoardo, di origini sudamericane, era stato trasportato in elisoccorso lunedì 13 marzo dopo l’allarme lanciato dai genitori, residenti a Vermezzo con Zelo, intorno alle 19:30.

Vermezzo con Zelo, i genitori di Edoardo hanno tentato disperatamente di liberare le vie respiratorie

Il bimbo è rimasto soffocato da un boccone di pane con il padre e la madre che hanno provato immediatamente a soccorrerlo tentando di liberare le via respiratorie. Nel frattempo hanno raggiunto l’abitazione di via Galileo Galilei l’Ata di Zelo e l’elisoccorso che hanno trovato il piccolo in condizioni gravissime. Al Niguarda è stato ricoverato in terapia intensiva con i genitori che hanno pregato e sperato che il figlio si riprendesse.

La mattina di giovedì 16 marzo il cuoricino del bimbo ha cessato di battere provocando un dolore senza fine per i familiari e tristezza e commozione per la comunità di Vermezzo con Zelo (Milano) dove sarà sepolta la piccola bara del bambino dopo le esequie che saranno celebrate nella tarda mattinata di sabato 18 marzo a Buccinasco.