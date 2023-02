Soffocato da un boccone di carne: 56enne muore davanti ai familiari a Serino

Un boccone di carne è risultato fatale a un uomo, originario del napoletano, che si era fermato a pranzare in un ristorante di Serino, in provincia di Avellino, insieme a familiari ed amici.

Il 56enne ha iniziato a star male dopo aver mangiato una porzione dell’alimento che non è riuscito ad ingerire. La carne ha ostruito le vie respiratorie con i commensali che si sono immediatamente resi conto della gravità della situazione ed hanno cercato di aiutare R. D. A mentre il ristoratore ha allertato immediatamente le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivate tre ambulanze (da Serino, Avellino e Solofra), una delle quali dotata di apparecchiature specifiche per la rianimazione, allertate dal gestore del ristorante.

Nonostante i tentativi gli operatori sanitari non sono riusciti a salvare la vittima che è deceduta sotto gli occhi sconvolti dei familiari. Sul posto i carabinieri della locale stazione di Serino, in provincia di Avellino, per i rilievi del caso. La salma è stata restituita ai congiunti per le esequie.