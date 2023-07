Barbara Pasetti condannata a 16 anni, la figlia di Gigi Bici Criscuolo: ‘Le scuse non mi interessano, ci rivedremo’

“Le scuse di Barbara Pasetti? Non me ne faccio nulla e non mi interessano. L’avrei detto anche se l’avessero condannata all’ergastolo”. Così Katia, seconda figlia di Luigi Criscuolo subito dopo la sentenza di condanna a 16 anni per la donna che ha ucciso suo padre, conosciuto da tutti a Pavia come Gigi Bici.

I familiari si aspettavano una sentenza più severa: ‘Non avrei accettato le scuse neanche se le davano l’ergastolo’

“L’unica cosa che conta è che mio padre non me lo restituirà nessuno. Senza di lui la mia vita è precipitata. Ho perso 30 chili, non riesco più ad avere un lavoro” – ha aggiunto, in lacrime, Katia Criscuolo all’uscita del Tribunale. A poco sono valsi i tentativi degli avvocati Graziano e Yuri Lissandrin, legali di parte civile, di consolarla spiegandole che la condanna a 16 anni, in un processo celebrato con rito abbreviato, era il massimo che si poteva ottenere. Quando Barbara Pasetti è uscita dall’aula coprendosi il volto, Katia Criscuolo le ha detto “Tanto prima o poi ci rivedremo”.

Omicidio Luigi Criscuolo, il pm aveva chiesto 14 anni di carcere per Barbara Pasetti

Una sentenza che lascia l’amaro in bocca anche ai familiari di Luigi Criscuolo, conosciuto come Gigi Bici, che era scomparso l’8 novembre 2021 con il cadavere che era stato ritrovato solo il 20 dicembre, in un terreno a Calignano, a pochi metri dalla villa di Pasetti.

Per la fisioterapista di 40 anni i pm avevano chiesto 14 anni di carcere. In udienza la donna aveva chiesto scusa ai congiunti di Gigi Bici riferendo di averlo fatto per proteggere il figlio dalle presunte minacce della vittima.