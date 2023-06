Buon onomastico Luigi, oggi 21 giugno: immagini di auguri da inviare via social

Oggi 21 giugno si festeggia San Luigi Gonzaga. Originario di Castiglione delle Stiviere, il gesuita è stato beatificato nel 1605 e proclamato santo da Papa Benedetto XIII nel 1726. Figlio del primo marchese di Castiglione delle Stiviere fu battezzato con il nome del nonno, Luigi Alessandro.

Nel 1576 si trasferì con il fratello a Firenze per via di un’epidemia. Nella Basilica della Santissima Annunziata fece voto di verginità. Rinunciò al titolo di marchese dopo essere stato dislocato a Mantova e ricevette la prima comunione da Carlo Borromeo nel 1580 nella Diocesi di Brescia.

Si dedicò con passione e dedizione agli studi. Scienze e lettere e, soprattutto, filosofia e teologia che approfondì quando si trasferì a Roma nel Novizio della Compagnia di Gesù. Dopo essere stato richiamato dalla madre a Mantova per dirimere la questione della successione al marchesato di Solferino, tornò a Roma, colpita da una grave epidemia, nel 1590 con Camillo de Lellis ed alcuni gesuiti per aiutare i malati.

San Luigi, il decesso a soli 23 anni dopo aver soccorso un appestato a Roma

Debilitato nel fisico, Luigi non poteva avvicinarsi ai più contagiosi. Nonostante ciò decise di aiutare un appestato portandolo in spalle fino all’ospedale della Consolazione. Luigi Gonzaga morì pochi giorni dopo a soli 23 anni. Il suo corpo è tumulato nella chiesa di S. Ignazio a Roma.

Protettore dei giovani, degli studenti e dei gesuiti

Luigi Gonzaga è patrono del Regno delle Due Sicilie ed è santo protettore di giovani, scolari, studenti, gesuiti e ministranti; Castiglione delle Stiviere (MN); Valmontone (RM); Aliano (MT).

Significato del nome. Il nome ha origine tedesca e significa ‘uomo illustre’.

Buon onomastico Luigi 21 giugno: immagini da inoltrare su WhatsApp

Auguri di buon onomastico. Oggi 21 giugno, in occasione della ricorrenza di San Luigi, in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Luigi, Gigi, Gino.

Di seguito alcune immagini, video e gif da inoltrare su WhatsApp e sui social oggi 21 giugno per gli auguri di buon onomastico.