Wanda Nara, choc dall’Argentina: ‘Le avrebbero diagnosticato la leucemia’

L’imprenditrice , rappresentante e soubrette argentina, Wanda Nara, soffrirebbe di leucemia. Lo ha rivelato oggi il giornalista Jorge Lanata nel suo programma radiofonico a Radio Mitre citando tre fonti vicine alla moglie dell’ex centravanti dell’Inter, Mauro Icardi, e della clinica Los Arcos, dove è stata ricoverata mercoledì 12 luglio con forti dolori addominali.

Wanda Nara è ricoverata in clinica a Los Arcos: l’indiscrezione del giornalista Lanata, sarebbe dovuta rientrare in Europa con Icardi

Secondo quanto trapelato dalla clinica le prime analisi della soubrette argentina che attualmente conduce l’edizione argentina di Master Chef, ha un’infiammazione della milza e un’anomalia significativa a livello dei globuli bianchi.

Wanda Nara, secondo quanto rivelato da fonti di famiglia, sarebbe dovuto partire in questi giorni per l’Europa insieme a Icardi ed ai figli ma avrebbe posticipato il viaggio. “Faranno una puntura del midollo per diagnosticare definitivamente quel che è già pubblico ma resta segreto” – ha aggiunto Lanata