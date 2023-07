Chi è Elisa Roveda, il sogno di diventare madre, la depressione e l’omicidio del figlio: i timori del nonno di Luca

“Erano cinque anni che volevano questo bambino”. Così una vicina di casa della 44enne Elisa Roveda, la donna che a Voghera ha confessato di aver ucciso il figlio di un anno, Luca.

La tragedia di Voghera, la vicina di Elisa Roveda: ‘Era da cinque anni che voleva questo bambino’

La donna al TgR Lombardia ha spiegato che l’allarme è scattato la mattina di venerdì 14 luglio dopo le otto. “Mi ha chiamato mio marito perché ha sentito urlare la nonna. E’ andato là ma poi è scappato. Mi ha detto che non ce l’ha fatta”. La vicina ha raccontato che Elisa stava attraversando un momento delicato e per questo aveva preso una pausa dal lavoro. Soffriva di “depressione post partum“. Si è capitato anche a me. Era un po’ agitata ma stava bene. “Erano cinque anni che volevano questo bambino, è una bravissima ragazza così come il marito e la nonna” – ha aggiunto.

La mamma di Luca era in depressione post partum ed aveva preso una pausa da lavoro

A chiamare i soccorsi sarebbe stata la nonna non la mamma del piccolo come era stato riferito in un primo momento. La donna era da sola in casa ed ha contattato la madre che la stava raggiungendo dopo che il marito, Maurizio Baiardi, un autotrasportatore, si era recato a lavoro intorno alle 8:00.

“Mia figlia stava attraversando una fase difficile e si stava facendo aiutare. Aveva la necessità di non restare mai sola ed aveva dei problemi anche a lavoro. Non bisognava lasciarla sola” – ha aggiunto tra le lacrime Marco Roveda, il nonno del bimbo. “Chiedevo sempre a mio genero di tenermi informato sul suo stato di salute. Non dormiva, non guidava. Magari a volte le dava fastidio il bambino”.

Il nonno del bimbo: ‘Mia figlia aveva dei problemi e non bisognava lasciarla sola’

Dolore e costernazione a Voghera per la tragica morte del piccolo. “Rimaniamo attoniti di fronte ad un bimbo strappato alla vita da un gesto terribile” – ha riferito il sindaco Paola Garlaschelli, commenta sui social la tragica notizia dell’uccisione del piccolo Luca, di un anno, strangolato da Elisa Roveda che era convolata a nozze nel 2017.

“Attendiamo di sapere di più dalle Forze dell’Ordine sulla tragedia che questa mattina ha sconvolto la nostra città. Per ora un pensiero di dolore enorme e di vicinanza alla famiglia”.